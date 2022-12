Beide Cheftrainer nahmen vor der entscheidenden Partie in der Gruppe E jeweils fünf Wechsel vor. Bei Japan verteidigten unter anderem der Schalker Maya Yoshida und der Mönchengladbacher Ko Itakura. Vorne links wirbelte Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt. Spanien setzte von Beginn an auf einen Block aus vier Barcelona-Akteuren.

La Furia Roja startete mit viel Ballbesitz in die Partie, die erste Chance ging allerdings auf das Konto der Japaner. Sergio Busquets leistete sich einen seiner seltenen Ballverluste vor dem eigenen Strafraum, Junya Ito konnte aus spitzem Winkel den Patzer aber nicht nutzen (8.).

Drei Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite. Hidemasa Morita klärte eine Flanke von Gavi unglücklich vor die Füße von Nico Williams. Dieser leitete den Ball blitzschnell zu Cesar Azpilicueta weiter. Der Chelsea-Verteidiger bediente Alvaro Morata mit einer hohen Hereingabe in den Strafraum, aus fünf Metern musste der Routinier nur noch einnicken (11.).

Mit der Führung im Rücken nahm die Enrique-Elf die Partie komplett an sich. Mit phasenweise 85 % Ballbesitz und einer Passquote von 94 % wurden die Asiaten völlig aus dem Spiel genommen. Kurz vor der Pause rissen Itakura, Shogo Tanaguchi und Yoshida dann die Geduldsfäden – alle drei Innenverteidiger holten sich innerhalb von sechs Minuten eine Gelbe Karte (39., 44., 45.).

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Blue Samurai ein völlig anderes Gesicht und legten einen Blitzstart hin. Ritsu Dōan hatte vor dem spanischen Strafraum zu viel Platz und fasste sich aus 17 Metern ein Herz - Unai Simón faustete sich den haltbar wirkenden Ball selbst ins Tor (48.). 180 Sekunden später flankte Dōan von links auf den zweiten Pfosten. Der eingewechselte Kaoru Mitoma grätschte den Ball von der Torauslinie nach innen, wo Ao Tanaka das Spielgerät mit dem Knie über die Linie stochern konnte (51.).

Spanien war nun völlig aus dem Konzept gebracht und brauchte mehr als 20 Minuten, um wieder in die Partie zu finden. In der Schlussphase zogen die Iberer noch einmal ihr berühmtes Powerplay auf, mehr als eine gute Chance vom eingewechselten Dani Olmo sprang aber nicht mehr dabei heraus (90.+1).

Trotz der knappen Niederlage zieht Spanien ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein. Japan sichert sich durch den Sieg Platz eins in der Gruppe E und trifft am Montag auf Kroatien. La Furia Roja spielt als Gruppenzweiter am Montag gegen Marokko.

Der Tweet zum Spiel:

Wer hätte es vor dieser Gruppenphase gedacht, dass Japan sowohl Deutschland als auch Spanien schlägt und als Erster ins Achtelfinale einzieht?

Das fiel auf: Aus oder kein Aus – das ist hier die Frage

Das zweite japanische Tor von Ao Tanaka fiel unter höchst kontroversen Umständen. Ritsu Dōan flankte nach innen, Kaoru Mitoma kratzte den Ball mit der Fußspitze von der Grundlinie. Eine Milimeter-Entscheidung, mit der sich das Unparteiischen-Gespann mehrere Minuten befasste. Die Kameras schwenkten hin, die Kameras schwenkten her. Eine klar erkennbare Kameraeinstellung, die die Frage eindeutig beantworten würde, konnte nicht gefunden werden. Der Treffer zählte, Japan gewann gegen Spanien verdient mit 2:1. Trotzdem wird die Frage danach laut, ob es nicht eine Erweiterung der Torlinientechnik auf die gesamte Torauslinie braucht.

Die Statistik: 215

Bei der Niederlage gegen Japan spielte Spaniens Rodri insgesamt 215 Pässe. Das ist Rekord bei einer WM seit Beginn der Datenerfassung im Jahre 1966.

