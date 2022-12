Nach dem Schlusspfiff bahnte sich Luka Modric seinen Weg zu Josko Gvardiol und fiel dem Verteidiger um den Hals.

Denn Kroatiens Kapitän wusste: Die Fußspitze des 20-jährigen Leipzigers war am Donnerstagabend Gold wert.

In der Nachspielzeit rettete Gvardiol den Vizeweltmeister nämlich artistisch und grätschte im Fünfmeterraum Romelu Lukaku in höchster Not den Ball vor der Nase weg. Das 0:0 war gerettet und Kroatien zog ins Achtelfinale ein