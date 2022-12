Vor dem 1:0 in der 34. Minute, das Messi höchstpersönlich vom Elfmeterpunkt besorgte, holte Julián Álvarez den Elfmeter heraus.

Das zweite und dritte Tor der Argentinier, die durch das 3:0 (2:0) gegen Kroatien zum insgesamt sechsten Mal in einem WM-Finale stehen (zwei Titel - 1978, 1986), erzielte der 22 Jahre alte Stürmer dann selbst.

Vor allem sein 50-Meter-Solo vor dem zwischenzeitlichen 2:0 beeindruckte. Knapp vor der Mittellinie zündete der Stürmer von Manchester City den Turbo, überbrückte das Mittelfeld, ging anschließend etwas glücklich an Josip Juranović und Borna Sosa im gegnerischen Strafraum vorbei und spitzelte die Kugel letztlich mit der Picke ins kroatische Gehäuse.

Er habe zwar gesehen, dass seine Kollegen links und rechts bereit standen, "aber ich dachte mir, ich versuche es einfach mal. Warum auch nicht? Es war eine Chance. Ich wollte einfach da durch", beschrieb Álvarez die Szene nach dem Spiel.

Messi: "Álvarez hat uns den Weg geebnet"

Für seinen Auftritt gegen Kroatien heimste Álvarez jede Menge Lob von höchster Stelle ein - von Lionel Messi: "Julián (Álvarez, Anm. d. Red.) hat sich wirklich hervorgetan", beantwortete der PSG-Star die Frage nach dem Mann des Spiels. "Er hat ein ganz tolles Spiel gespielt. Er ist viel gelaufen und hat uns den Weg geebnet." Für Messi ist der Youngster, "ein ganz wichtiger Spieler" und das "schon die ganze WM".

Das sagt auch die Statistik. Álvarez stand in vier der sechs WM-Spiele in der Startelf, fehlte lediglich gegen Saudi-Arabien (1:2) und Mexiko (2:0) in der Gruppenphase.

Mittlerweile steht er bei vier Treffern und einem Assist. "Ich bin sehr glücklich. Wir haben das verdient, weil wir ein tolles Spiel gemacht haben. Wir wollten ins Finale und da sind wir jetzt. Jetzt ruhen wir uns etwas aus und machen hoffentlich ein gutes Spiel am Sonntag.”

