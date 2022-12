"Ich will nicht über den Schiedsrichter sprechen, ansonsten bekommt man eine Strafe", betonte er im Interview mit dem argentinischen Pay-TV-Sender "TyC Sports" , konnte sich dann aber doch nicht beherrschen: "Ich bin sehr wütend. Die Leute haben gesehen, was passiert ist. Ich glaube nicht, dass es so enden sollte. Wir hatten vor dem Spiel Angst, weil wir wussten, wer er ist."

Das Fußballland Argentinien und Lahoz haben eine Vorgeschichte. Der Spanier pfeift seit 2008 in der Primera División, traf dort häufig mit Messi zusammen. Im November 2020, wenige Tage nach dem Tod von Diego Maradona, bejubelte Messi seinen Treffer in einem originalen Maradona-Trikot der Newell's Old Boys - und kassierte dafür vom Spanier den Gelben Karton.

Ein Affront für die südamerikanische Fußballnation.

Am Freitagabend wetterte der frühere Nationalspieler Sergio Agüero bereits während er Begegnung via Twitter gegen den Offiziellen: "Dieser Schiedsrichter mag es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, mein Gott."

Ittrich kritisiert Lahoz

In der Tat hatte Lahoz das Spiel über weite Strecken nicht unter Kontrolle. Immer wieder kam es zu Rudelbildungen. Der Schiedsrichter verteilte 15 Gelbe Karten, ein neuer WM-Rekord

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich kritisierte nach der Begegnung bei "MagentaTV" : "Wenn ich ein Schiedsrichter bin mit sehr viel Außendarstellung muss ich irgendwann eine Planke setzen. Diesen Moment hat er versäumt. Aus diesem Grund ist ihm das Spiel aus der Hand geglitten."

Selbstdarstellung ohne Grenzen? Ittrich analysiert Schiri-Wirbel

Auch der frühere englische Nationalspieler Gary Lineker meldete sich bei Twitter zu Wort und ließ kein gutes Haar an dem Spanier: "Dieser Schiedsrichter stand schon immer gerne im Mittelpunkt. Lässt Mike Dean schüchtern wirken."

Messi selbst erhielt in der zehnten Minute der Nachspielzeit eine Verwarnung, nachdem er sich lautstark darüber beschwert hatte, dass der Referee der Niederlande den Freistoß zugesprochen hatte, den Wout Weghorst danach zum Ausgleich nutzte.

Messi schießt gegen Weghorst

In der ersten Halbzeit war Messi nach einem absichtlichen Handspiel allerdings ohne eine Gelbe Karte davongekommen.

Trotz des Sieges war der Kapitän der Albiceleste nach dem Elfmeterschießen mehr als geladen. Auch Doppeltorschütze Weghorst, mit dem der Superstar auf dem Feld mehrfach aneinander geraten war, kam in die Schusslinie von Messis Tiraden.

Als der PSG-Star gerade bei "TyC Sports" zum Interview bereitstand, schimpfte er vor laufender Kamera in Richtung des früheren Wolfsburgers: "Was guckst Du so, du Idiot? Hau ab, du Idiot!" Der Reporter versuchte daraufhin, den Argentinier zu beruhigen.

Martínez erhebt schwere Vorwürfe

Auch für Bondscoach Louis van Gaal und Edgar Davids hatte der siebenmalige Ballon-d'Or-Sieger einige Worte übrig. Nach dem Elfmeterschießen lief er zum Trainerteam der Niederlande und machte eine Geste, die ausdrücken sollte: "Ihr redet zu viel!" In einem Interview schoss er gegen den General: "Van Gaal behauptet, sie spielen guten Fußball und schlagen nur lange Bälle."

Messi war trotz des Halbfinaleinzuges gegen Kroatien am Dienstag (20:00 Uhr im Liveticker ) bei weitem aber nicht der einzige Argentinier, der auch nach Abpfiff noch mächtig unter Strom stand.

Auch Teamkollege Emiliano Martínez, der im Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden avancierte, war nach dem Spiel alles andere als gut auf Lahoz zu sprechen und erhob schwere Vorwürfe gegen den Mann aus Algímia d'Alfara: "Er hat zehn Minuten Nachspielzeit gegeben. Er wollte, dass sie den Ausgleich erzielen. Die Wahrheit ist, er ist mit Abstand der schlechteste Schiedsrichter der Weltmeisterschaft."

Auch Martínez attackiert van Gaal

Martínez schimpfte weiter: "Er hat ihnen zwei, drei Freistöße vor dem Sechzehner gegeben. Ich hoffe, wir haben diesen Schiedsrichter nicht mehr. Er ist nutzlos."

Wie Messi schoss auch der 30 Jahre alte Torhüter von Aston Villa gegen den Trainer der Elftal. "Van Gaal hat gesagt, sie hätten einen Vorteil, wenn es zum Elfmeterschießen kommt. Er sollte seinen Mund halten."

