Frankreich - Marokko: WM 2022 Übertragung live im TV, Stream und Ticker - Halbfinale mit Mbappé und Ziyech

Die WM 2022 in Katar live im TV, Stream und Ticker: Am Mittwoch findet im Al-Bayt Stadium in Al-Khor das zweite Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar statt. Titelverteidiger Frankreich wird auf seinem Weg zum dritten Triumph von Außenseiter und Portugal-Schreck Marokko im Kampf um das WM-Finale herausgefordert. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Halbfinalspiels.