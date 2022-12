Dort wartet am Dienstagabend die. Die Eidgenossen haben sich in einer dramatischen Begegnung mit Serbien (3:2) das Ticket für die K.o.-Phase gesichert. Dabei blieben vor allem die hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den Spielern in Erinnerung.

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka, der im Anschluss zum FIFA Budweiser Player of the Match gewählt wurde , stand dabei aufgrund seiner obszönen Gesten im Mittelpunkt. Gegen Portugal will die Schweiz zum vierten Mal in der Verbandshistorie in das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft einziehen.