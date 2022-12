Es sind keine einfachen Zeiten für Cristiano Ronaldo. Nach dem Zwist mit Manchester United und dem damit verbundenen Abschied aus der Premier League spielte CR7 auch bei Portugals WM-Aus eine unglückliche Rolle.

WM-Expertin Navina Omilade "ein Abschied, den man niemandem wünscht - einem Weltstar wie Ronaldo erst recht nicht". Im Für"ein Abschied, den man niemandem wünscht - einem Weltstar wie Ronaldo erst recht nicht". Im exklusiven Interview mit Eurosport.de richtete die ehemalige Nationalspielerin den Blick auf die beeindruckende Karriere des Superstars.

Zwar kratze "dieses Ende auch ein bisschen an seinem Denkmal. Aber das schmälert nicht, was er alles für den Fußball geleistet hat". Für Omilade ist Ronaldo eine Klasse für sich:

"Man sollte ihn nicht darauf reduzieren. Er ist der einzige Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften getroffen hat. Er hat in seiner Karriere unzählige Titel gewonnen und ist mehrfach Weltfußballer geworden. Bei so einer beeindruckenden Karriere muss man absolut das Positive in den Vordergrund heben", so ihre Bilanz der Karriere des Ausnahmestürmers.

Ballack hält flammendes Plädoyer für Ronaldo: "Das ist nicht fair!"

