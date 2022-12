Die Niederlande bekommen es im zweiten Viertelfinale der WM 2022 mit Argentinien zu tun. Anpfiff für Lionel Messi, Virgil van Dijk und Co. im Lusail Iconic Stadium ist um 20:00 Uhr.

Lionel Messi kämpft bei der Weltmeisterschaft in Katar um seinen ersten WM-Titel. Der Gewinner der Begegnung trifft auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Brasilien und Kroatien. In einem möglichen Halbfinale bei der WM 2022 könnten Messi und Co. also im Südamerika-Klassiker auf den Erzrivalen treffen.

Argentinien setzte sich im Achtelfinale Louis van Gaal gewannen setzte sich im Achtelfinale 2:1 (1:0) gegen Australien durch. Die Niederlande von Bondscoachgewannen 3:1 (2:0) gegen die USA.

Mehr Informationen zur Übertragung des WM-Viertelfinals Niederlande gegen Argentinien:

WM 2022: Niederlande - Argentinien live im TV

Das Viertelfinale zwischen der Niederlande und Argentinien bei der WM 2022 wird live im Free-TV in der "ARD" übertragen. Anpfiff für Lionel Messi, Virgil van Dijk und Co. im Lusail Iconic Stadium ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: Niederlande - Argentinien live im Stream

Die "ARD" bietet zusätzlich zu ihrer TV-Übertragung einen Livestream zum Viertelfinale zwischen der Niederlande und Argentinien in der Mediathek an. Auch "MagentaTV" überträgt das K.o.-Spiel mit Lionel Messi, Virgil van Dijk und Co. live im Stream.

WM 2022: Niederlande - Argentinien live im Ticker

Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien an. Zudem erhaltet Ihr WM 2022 in Katar. Eurosport.de bietet einen Liveticker zumzwischen denundan. Zudem erhaltet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

