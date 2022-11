Seit 15 Spielen ungeschlagen, Oranje-Euphorie im ganzen Land - und ein einfacher Plan: "Wir müssen nur unsere Serie ausbauen. Wenn diese bis zum Ende des Jahres anhält, sind wir Weltmeister", sagte Bondscoach Louis van Gaal. Und unwahrscheinlich ist das nicht: Mit starken Auftritten in der Nations League mauserte sich die Elftal zu einem Titelaspiranten für die Endrunde in Katar.

Dabei ist van Gaal der Architekt des niederländischen Aufschwungs. Seit der Amtsübernahme des 71-Jährigen im September 2021 ist die Elftal ungeschlagen, trotz seiner Prostatakrebs-Erkrankung führte der Tulpengeneral Oranje zu alter Stärke. Bereits zu Beginn seiner dritten Amtszeit als Bondscoach formulierte van Gaal seine klare Ambition: "Mein persönliches Ziel ist es, Weltmeister zu werden."

Es wäre das erste Mal für die Niederländer, die den Titel 1974, 1978 und 2010 schon ganz dicht vor Augen hatten, aber alle drei Endspiele in den Sand setzten. 2014, ebenfalls unter van Gaal, reichte es zum dritten Platz - und nun, nach schwierigen Jahren und zwei verpassten Großereignissen (EM 2016 und WM 2018), sind die Niederländer zurück im Dunstkreis der Titelanwärter.

Dabei probiert van Gaal viel aus, vertraut selten einer festen Formation. Innerhalb eines Jahres setzte er fast 50 Spieler ein, darunter sechs Torhüter. Wirklich gesetzt scheint nur die Achse um Kapitän Virgil van Dijk und die Barca-Profis Frenkie de Jong und Memphis Depay zu sein. "Wir müssen noch so viele Entscheidungen treffen", sagte van Gaal mit Blick auf den Kader für Katar.

Machbare Gruppe für Oranje

Dort trifft die Elftal in Gruppe A zum Auftakt auf den Senegal sowie auf den Gastgeber und Ecuador - machbar für Oranje. Dabei kann aber die Partie gegen Katar (29. November) auch die Letzte für van Gaal als Bondscoach sein. Denn nach der WM tritt der 71-Jährige ab - Ronald Koeman steht bereits in den Startlöchern. "Ein guter Nachfolger", findet van Gaal.

Doch erstmal steht das Turnier in der Wüste an, für das in der Heimat ein lange nicht dagewesener Optimismus herrscht. "Das Oranje von jetzt hat deutlich mehr Waffen als damals (2014) unter demselben Trainer", urteilte das Algemeen Dagblad - und 2014 reichte es unter van Gaal ja bereits zu Platz drei.

Der Star: Memphis Depay

Memphis Depay hat einen steinigen Weg hinter sich. 2010, so erzählt er in seiner Biografie "Heart of a Lion", hatte er während des niederländischen Kampfes um das WM-Finale ein Päckchen Koks vor sich liegen. Der damals 16-Jährige war in die Rotterdamer Dealerszene abgerutscht, während Arjen Robben und Co. in Südafrika nur knapp den Titel verpassten.

Doch Depay kämpfte sich mit Talent und einem Mentalcoach wieder nach oben - und ist in Katar der Hoffnungsträger der Elftal. 81 Länderspiele, 42 Tore - die Nummer 10 der Niederlande fühlt sich im Kreis der Nationalmannschaft pudelwohl.

Beim FC Barcelona läuft Depay in dieser Saison neben Weltfußballer Robert Lewandowski auf, nachdem seine Karriere in Eindhoven Fahrt aufgenommen hatte. Über Manchester United und Olympia Lyon landete er 2021 bei den Katalanen, die er aber immer gerne für einen Besuch bei der Elftal verlässt.

"Er hat zu mir gesagt, er geht immer sehr glücklich von der Nationalmannschaft nach Hause - und kommt genauso glücklich wieder", berichtete Bondscoach Louis van Gaal über seinen Stürmerstar.

Der Trainer: Louis Van Gaal

25 Sitzungen Chemotherapie. Alle musste Louis van Gaal über sich ergehen lassen, um die niederländische Nationalmannschaft zur WM zu führen. Lange war nicht klar, ob der 2020 beim Bondscoach diagnostizierte Prostatakrebs den früheren Bayern-München-Trainer (2009-2011) an einer Reise nach Katar hindern würde.

Doch die Therapie schlug an - und van Gaal ist bereit. "Es geht darum, wie man sich selbst im eigenen Kopf fühlt. Ich bin ein Positivo", sagte van Gaal im Frühjahr.

Extra für die WM-Mission geholt, will der 71-Jährige die Elftal nach dem Verpassen der Endrunde 2018 wieder zu alten Erfolgen führen. Es ist bereits die dritte Amtszeit als Bondscoach für van Gaal, 2014 in Brasilien erreichte er mit dem Team den dritten Platz, nachdem er die Niederlande zwischen 2000 und 2002 erstmals trainiert hatte.

Seine Ambitionen für das Turnier in Katar hatte er bereits bei seinem Amtsantritt 2021 formuliert: "Mein persönliches Ziel ist es, Weltmeister zu werden", sagte van Gaal, der mit dem Austragungsort der Endrunde aber alles andere als zufrieden ist.

Die Vergabe an das Emirat hatte der Tulpengeneral im März als "lächerlich" bezeichnet - denn der Weltverband FIFA verfolge dadurch ausschließlich finanzielle und kommerzielle Interessen.

Der WM-Kader der Niederlande

* Die Liste des Kaders der Niederlande bei der WM 2022 wird umgehend auf Stand gebracht, sobald Louis Van Gaal seine Nomierungen öffentlich gemacht hat.

