Wie die renommierte Zeitung "Folha de São Paulo" berichtete, schlage beim 82-Jährigen die Chemotherapie gegen den im September 2021 entdeckten Darmkrebs nicht mehr an. Die Metastasen sollen sich längst auf Lunge und Leber ausgebreitet haben.

Ad

"Ich glaube fest an Gott, und jede Liebesbotschaft, die ich aus der ganzen Welt erhalte, gibt mir neue Kraft", hieß es in einem Statement auf dem Instagram-Account der Fußball-Legende. "Schaut Brasilien bei der Weltmeisterschaft zu! Vielen Dank für alles!"

WM Samba-Zug ungebremst ins Viertelfinale: Brasilien tanzt Südkorea schwindelig VOR 2 STUNDEN

Diese besondere Unterstützung hat die brasilianische Nationalmannschaft und sich in einem Moment des sportlichen Höhenflugs der angeschlagenen Lichtgestalt gewidmet. "Wir sind bei dir, König", hieß es auf dem Twitter-Account der Seleção.

Neymar und Vinícius mit emotionalen Worten

Brasiliens Superstar Neymar hat sich im Anschluss an den 4:1 (4:0)-Sieg im Achtelfinale gegen Südkorea zu Pelés Gesundheitszustand geäußert und einen emotionalen Einblick gegeben.

"Es berührt mich sehr. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und hoffe, dass er so schnell wie möglich gesund wird. Ich hoffe, dass er sich über unseren Sieg, den wir eingefahren haben, freuen kann", erklärte er am "ZDF"-Mikrofon. "Das wäre mir das Wichtigste an dieser Stelle."

Vinícius Junior schloss sich dem Statement seines Teamkollegen an. "Es ist wichtig, dass wir an Pelé denken. Er gibt uns Kraft. Ihm widmen wir unseren Sieg", so der 22-Jährige. "Ich hoffe, dass er bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird."

Das könnte Dich auch interessieren: Samba-Zug ungebremst ins Viertelfinale: Brasilien tanzt Südkorea schwindelig

Saka winkt geschmeichelt ab: "Gibt nur einen Mbappé"

WM Selbst der Trainer tanzt: Brasiliens Gala-Halbzeit lässt das Netz ausrasten VOR 2 STUNDEN