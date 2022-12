Die Gegensätze konnten kaum größer sein: Während Jude Bellingham nach dem Viertelfinale gegen Frankreich (1:2) bittere Tränen weinte, hörte der Titelverteidiger vor den eigenen Fans in Blau überhaupt nicht mehr auf zu feiern.

In einem dramatischen Klassiker im Al-Bayt Stadium wurde England-Kapitän Harry Kane zur tragischen Figur, als er in der 84. Minute die Chance zum Ausgleich per Foulelfmeter vergab.

Während Frankreich die Chance auf die erste Titelverteidigung seit Brasiliens Triumph 1962 wahrt, platzte der Traum der Three Lions vom ersten Titel nach 1966 jäh. "They're coming home", titelte "The Sun" und taufte den englischen Kapitän "Harry Pain".

Die internationalen Pressestimmen zum Viertelfinale zwischen Frankreich und England:

Pressestimmen aus Frankreich

L'Équipe: "Sorry, good game"

Le Monde: "Hugo Lloris, der Hüter des Tempels und seiner Geheimnisse"

Le Parisien: "Die Rückkehr der blauen Macht!"

Le Figaro: "Giroud der Retter, Lloris als Tempelwächter"

20 minutes: "Les Bleus nach einem verrückten Spiel im Halbfinale"

WM 2022: Olivier Giroud (Mitte) jubelt über sein 2:1 im Viertelfinale - England vs. Frankreich Fotocredit: Getty Images

Pressestimmen aus England

The Sun: "Harry Pain. They're coming home."

Mirror: "Elfmeterschmerz ... schon wieder! England scheitert an Frankreich obwohl sie das bessere Team sind, Harry Kane erlebt einen Albtraum"

Sky: "England raus aus der WM nachdem Kane einen Elfmeter vergibt"

Daily Mail: "Kanes Elfmeterdrama: Noch mehr WM-Herzschmerz"

Times: "Ein weiteres bitteres Aus für England nach Kanes spätem Elfmeterfehlschuss"

Daily Telegraph: "Englands WM-Träume platzen in herzzerreißender Niederlage"

Daily Star: "It's not coming home"

Pressestimmen aus Deutschland

Sky: "Dramatisches England-Aus! Kanes Elfer-Patzer lässt Frankreich jubeln"

Kicker: "Giroud zur Stelle, Kane vergibt vom Punkt - Frankreich steht im Halbfinale"

Spox: "Drama um Kane! Giroud schießt Frankreich ins Halbfinale"

Bild: "Kane verballert: Englands nächstes Elfer-Drama!"

Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Das Glück des Champions"

AS: " Frankreich widersteht dem Hurrikan Kane"

Mundo Deportivo: "Frankreich beweist, dass es viel mehr ist als Mbappé"

Sport: "Frankreich lässt keine Überraschungen mehr zu"

