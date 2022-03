Die Auswirkungen auf den russischen Fußball sind gravierend: Vereine der Russian Premier League dürfen nicht in der Champions League, Europa League oder Conference League spielen. Der deutsche Vertreter RB Leipzig erreichte kampflos das Viertelfinale der Europa League, weil Spartak Moskau durch den Ausschluss aus dem Wettbewerb genommen wurde.

Die Nationalmannschaft Russlands durfte bei den Playoffs für die WM-Qualifikation das Halbfinale gegen Polen nicht spielen und verpasst somit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Daher erwägt der russische Fußballverband nun den Wechsel von der UEFA in die AFC. Die Folge: Die Nationalmannschaft könnte künftig an der Asienmeisterschaft anstatt der Europameisterschaft teilnehmen und sich in der asiatischen Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Russische Vereinsmannschaften würden entsprechend nicht in der UEFA Champions League und der Europa League, sondern in der Asian Champions League und dem AFC Cup an den Start gehen. Allerdings erwarten russische Medien, dass ein Wechsel der Konföderationen alles andere als einfach sein. Ein Anschluss an den AFC müsste mitunter durch andere asiatische Fußballverbände ratifiziert werden.

Der Ehrenpräsident Russlands, Wjatscheslaw Koloskow, der zwischen 1980 und 1986 auch als Vizepräsident der FIFA arbeitete, dementierte etwaige Überlegungen gegenüber "Championat": "Ein möglicher Wechsel zur asiatischen Konföderation ist nur eine weitere Fantasie. Sie können alles erfinden, sogar die fantastischsten Neuigkeiten. Unsinn!"

