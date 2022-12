"Unser Team hat die Stadt des Lichtes mit einer Reihe von Projektionen erhellt", schrieb "The Sun" zu der provokanten Aktion. Weiter hieß es: "Die französische Mannschaft ist nach dem WM-Gewinn vor vier Jahren der Titelverteidiger. Aber unsere junge Mannschaft will sie entthronen – es wird sicherlich ein spannendes Duell zwischen zwei unglaublich talentierten Mannschaften."

Nach eigenen Angaben hätten viele Pariser dem Medium für die humorvolle Provokation gratuliert.

Auf der Insel ist um die Nationalmannschaft während der WM ein regelrechter Hype entbrannt. Das Team um Bellingham begeisterte bislang mit gutem Offensivfußball, im Achtelfinale zwang England die Auswahl Senegals souverän in die Knie (3:0).

Frankreich und England trafen bis dato in zwei WM-Endrunden aufeinander. In der Gruppenphase 1966 gewann England, Gastgeber und späterer Weltmeister 2:0, 1982 hieß es im Gruppenspiel 3:1 aus Sicht der Three Lions. Das Duell in Katar ist das erste K.o-Spiel zwischen den beiden.

