Beide haben bislang eine erfolgreiche Karriere vorzuweisen - Im ist einer der jungen Stars des Spiels, gehört zu der Top 20 der Welt, und Kim konnte bereits zweimal auf der PGA Tour gewinnen. Der zweite dieser Siege machte ihn zum jüngsten Sieger der Players Championship 2017, damit hat er sich das Tour-Ticket für fünf Jahre gesichert und um 1,89 Millionen Dollar reicher gemacht.

Doch trotz dieser Erfolge, um die unzählige Athleten auf der ganzen Welt sie beneiden, stehen die beiden Männer in den Augen der südkoreanischen Regierung ihrem Land gegenüber in der Schuld, den verpflichtenden zweijährigen Militärdienst abzuleisten. Es gibt aber Hintertürchen für Im und Kim: Der Schlüssel dazu ist ein Medaillengewinn bei den Olympischen Spielen oder den Asienspielen in Hangzhou nächstes Jahr.

Der Militärdienst ist für südkoreanische Männer obligatorisch, mit nur wenigen Ausnahmen von der Regel. Die südkoreanische Regierung betrachtet eine sehr begrenzte Anzahl von Leistungen als ausreichend, um "das nationale Prestige zu erhöhen" und somit einen Bürger vom Militärdienst zu befreien.

Zu den Athleten, die diese Ausnahme verdient haben, gehören u.a. Tottenham Hotspurs Son Heung-Min, der die Nationalmannschaft zur Goldmedaille bei den Asienspielen 2018 geführt hat, und Hyeon Chung, der 2014 bei den Asienspielen Gold im Tennis gewann.

Ohne Medaille droht Karriereende

Zwei Jahre sind eine lange Zeit, speziell in der Sportwelt. Sollten Im und Kim tatsächlich zum Militär gehen müssen, bedeutet das nicht nur der Verlust von potenziellen Preisgeldern in diesem Zeitraum, sondern es droht eventuell sogar das Karriereende. Niemand kann sagen, ob sie nach zwei Jahren ohne Wettkampfpraxis in der Lage sind, auf ihr altes Niveau zu kommen.

Wenn Sungjae Im und Si Woo Kim bei diesen Olympischen Spielen den Golfschläger in die Hand nehmen, dann spielen sie also nicht nur um den sportlichen Erfolg, wie es auch ihre Konkurrenten tun, sondern auch um ihre Karriere.

