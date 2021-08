Wilkinson, der sich das Auto mit Ben Barnicoat teilte, blieb bei dem spektakulären Unfall unverletzt und stieg aus eigener Kraft aus.

Der Zwischenfall ereignete sich gut fünf Minuten vor dem Rennende. Wilkinson musste sich im Zweikampf um die Führung gegen den angreifenden Raffaele Marciello im AKKA-ASP-Mercedes #88 verteidigen. In einer Rechtskurve griff Marciello auf der Außenbahn an.

Gleichzeitig stand aber der Tempesta-Ferrari #93 von Giogio Roda zur Überrundung an, der am linken Streckenrand fuhr. Für drei Autos war in der Anfahrt zur Kurve Dingle Dell aber der Platz zu eng. Marciello wurde in der Mitte zwischen Roda und Wilkinson eingeklemmt.

Der McLaren drehte sich daraufhin nach links von der Bahn. Beim Einschlag in die nur schwach gepolsterte Leitplanke wurde das Auto angehoben und über selbige hinaus in die dahinterstehenden Bäume geschleudert - glücklicherweise ohne Verletzungsfolgen für Wilkinson.

Marciello fühlt sich unschuldig

"Der Ferrari wollte mich im falschen Moment vorbeilassen. Ich wurde zwischen den beiden Autos eingeklemmt und konnte nirgendwo mehr hin", kommentierte Marciello den Unfall.

Die Sportkommissare sahen Marciello (Mercedes-AMG GT3), der als Erster über die Ziellinie fuhr, als Verursacher der Kollision an und verhängten eine Stopp-and-go-Strafe, die nachträglich in eine Zeitstrafe von 40 Sekunden umgewandelt wird.

Dadurch werden Weerts/Vanthor im WRT-Audi als Sieger gewertet.

