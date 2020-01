Auf Wiedersehen!

Das war's von der Auftaktpartie der deutschen Mannschaft bei der Handball-EM. Robert Bauer wünscht Euch noch einen schönen Abend und eine entspannte Restwoche. Auf Wiedersehen!

Endstand 34:23

Schluss in Trondheim! Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen am Ende deutlichen Sieg gegen die Niederlande und startet damit erfolgreich in die EM-Endrunde in Norwegen, Schweden und Österreich. Insgesamt hatte die DHB-Auswahl noch viel Luft nach oben, allerdings kaschierte eine gute zweite Halbzeit über etliche Unzulänglichkeiten hinweg. Zum Mann des Spiels wird der Niederländer Steins gewählt - auch Wolff hätte je Auszeichnung verdient gehabt. Bester Werfer auf deutscher Seite waren Häfner und Kohlbacher mit jeweils fünf Toren.

59. Minute - 34:23

Die letzte Minute läuft in einer im zweiten Durchgang doch recht einseitigen Partie. Zieker von der linken Seite noch einmal nach und baut den Vorsprung kurz vor dem Ende weiter aus.

57. Minute - 32:22

Die nächste Parade von Bitter! Der Torhüter knüpft nahtlos an die starke Leistung von Vorgänger Wolff an. Im Angriff trägt sich Linksaußen Patrick Zieker erstmals in dieser Partie in die Torschützenliste ein.

55. Minute - 30:22

Johannes Bitter ersetzt den bärenstarken Wolff im deutschen Kasten. Der Routinier kann sich bei einem Tempogegenstoß auch gleich auszeichnen. Auf dem Parkett bahnt sich mittlerweile ein standesgemäßer Auftaktsieg für die deutsche Mannschaft an, auch wenn Bobby Schagen für die Niederlande nochmal verkürzen kann.

53. Minute - 29:19

Bei den Niederländern geht mittlerweile offensiv überhaupt nichts mehr. Oranje ist seit rund sechs Minuten ohne eigenen Treffer. Auf der anderen Seite hat die DHB-Auswahl auf das verwaiste Tor zweimal leichtes Spiel - 29:19.

51. Minute - 27:19

3:0-Lauf der DHB-Auswahl: Kühn aus der zweiten Reihe und Kastening von der rechten Seite treffen zur erstmaligen Acht-Tore-Führung. Die Partie kippt nun deutlich zu Gunsten des Favoriten.

49. Minute - 25:19

Die deutsche Mannschaft kontrolliert jetzt das Geschehen auf beiden Seiten des Parketts. Der starke Häfner mit schöner Einzelaktion zum 25:19. In der Defensive nimmt Drux das Offensivfoul gut auf - eine beruhigende Führung für die Mannschaft von Bundestrainer Prokop.

47. Minute - 24:19

Der auffällige Steins aufseiten der Niederländer verursacht die nächste Zeitstrafe für das deutsche Team. Wolff kann sich jedoch abermals auszeichnen. Der Torhüter ist auch heute wieder ein Erfolgsgarant. Auf der anderen Seite vollstreckt Kohlbacher nach exzellentem Zuspiel von Häfner - 24:19.

45. Minute - 22:18

Für die nächste beiden Treffer ist Reichmann verantwortlich, der zweimal vom Siebenmeterpunkt eiskalt verwandelt. Der Mann von der MT Melsungen ist ein würdiger Vertreter von Kapitän Gensheimer.

43. Minute - 21:17

Die deutsche Mannschaft muss versuchen, das Polster, das sie sich in den letzten Minuten erarbeitet haben, nun weiter auszubauen. Kohlbacher scheitert jedoch an Gerrie Eijlers, dem neu gekommenen niederländischen Schlussmann. Aber auch Wolff kann sich auszeichnen, sodass die Vier-Tore-Führung bestehen bleibt.

41. Minute - 20:16

Häfner nimmt jetzt die Zügel in der Offensive in die Hand und erzielt per Sprungwurf seinen vierten Treffer bei vier Versuchen. Die niederländische Angriff stottert in den letzten Minute, weshalb die nächste Auszeit genommen wird.

39. Minute - 19:16

Wolff steht mittlerweile wieder bei 40 Prozent gehaltener Bälle. Den Treffer von Steins ins Unterzahl kann jedoch auch der defensive Anker nicht verhindern. Auf der anderen Seite stellt Häfner den Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

37. Minute - 18:15

Die deutsche Mannschaft kämpft sich aus einer stabilen Defensive heraus in das Spiel zurück. Erst verwandelt Kastening einen Tempogegenstoß mit etwas Glück, anschließend ist Wolff hellwach und pariert zum wiederholten Male. Im Angriff fasst sich Böhm ein Herz und trifft wuchtig zum 18:15.

35. Minute - 16:15

Doppelte Unterzahl für Deutschland: Aufgrund eines Wechselfehlers muss Abwehrchef Pekeler vom Parkett. Den daraus resultierenden Siebenmeter verwandelt Smits zum 15:16. Es ist bereits der sechste Treffer des 22-Jährigen.

33. Minute - 16:14

Auch defensiv steht Kohlbacher im Fokus: Der 24-Jährige kassiert die erste Zeitstrafe der zweiten Halbzeit. Die dezimierte deutsche Mannschaft muss unmittelbar danach das 14:16 von Steins hinnehmen.

31. Minute - 16:13

Kohlbacher, der Kreisläufer der Rhein-Neckar-Löwen wird schön freigespielt und erzielt das erste Tor im zweiten Durchgang.

Halbzeit - 15:13

Die deutsche Mannschaft erwischte einen starken Start in ihre EM-Auftaktpartie. Der Platzverweis von Gensheimer und einige Unkonzentriertheiten im Angriff brachten die Niederlande wieder zurück ins Spiel. Bester Werfer der DHB-Auswahl ist Kühn mit drei Treffern.

30. Minute - 15:13

Turbulente Schlussminuten in Trondheim: Die Niederländer können noch einmal auf 13:15 verkürzen. Auf der anderen Seite kommt Drux nicht mehr vor der Sirene zum Abschluss.

28. Minute - 15:12

Wolff ballt die Fäuste - der 29-Jährige pariert zweimal glänzend. Vorne setzt sich Fabian Böhm schön durch und markiert das 14. Tor für Deutschland. Kurz darauf legt der Stuttgartert Schmidt nach.

26. Minute - 13:11

No-Look-Pass aus der Verlegenheit von Kohlbacher raus auf die rechte Seite zu Reichmann, der die DHB-Auswahl wieder mit zwei Toren in Führung bringt.

24. Minute - 12:11

4:0-Lauf für die Niederlande: David Schmidt scheiterte mit seinem Wurf an Ravensbergen, vorne netzen erst Luc Steins und anschließend Smits zum Anschluss ein. Deutschland muss hier einige kritische Minuten überstehen.

22. Minute - 12:9

Das Angriffsspiel des deutschen Teams war jedoch in den letzten Minuten insgesamt etwas zu holprig, weshalb Prokop die erste Auszeit nimmt. Der Schwung aus den guten Anfangsminuten ist etwas raus.

20. Minute - 12:9

Smits und Jeffrey Boomhouwer verkürzen für Oranje auf 9:12. Aufseiten der DHB-Auswahl ist das bislang das erfolgreiche Anspiel an den Kreis hervorzuheben.

18. Minute - 11:6

Für die deutsche Mannschaft gilt es nun, sich zu neu zu sortieren. Neben der Strafe für Gensheimer muss auch Häfner für zwei Minuten vom Feld. Kay Smits nutzt dies und verkürzt für die Niederlande auf 6:11.

16. Minute - 10:5

Rot für Gensheimer! Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft trifft Torhüter Bart Ravensbergen bei seinem Siebenmeter mitten im Gesicht und wird folglich des Feldes verwiesen.

16. Minute - 10:5

Wollff läuft langsam heiß: Der Torhüter von Kielce konnte bislang vier Würfe und damit die Hälfte aller gegnerischen Abschlüsse parieren. Im Angriff klappt wieder das Anspiel an den Kreis. Dieses Mal ist Jannick Kohlbacher der Profiteur, der zum 10:5 einnetzt.

15. Minute - 9:4

Das Spiel an den Kreis nimmt bei der Mannschaft von Bundestrainer Prokop langsam Fahrt auf. Erst ist es Pekeler, dann Patrick Wiencek, der am Kreis erfolgreich gefunden wird. Beide haben keine Mühe den Ball im niederländischen Tor unterzubringen. Fünf-Tore-Führung für Deutschland - Auszeit Niederlande.

13. Minute - 7:4

Reichmann-Ersatz Timo Kastening ist auf Rechtsaußen zur Stelle und stellt die Zwei-Tore-Führung wieder her. Kurz darauf lässt sich Gensheimer die Möglichkeit vom Sieben-Meter-Punkt diesmal nicht nehmen und trifft zum 7:4.

11. Minute - 5:4

Auf der anderen Seite kassiert Rechtsaußen Reichmann die erste Zwei-Minuten-Strafe aufseiten der DHB-Auswahl. Die Niederlande verkürzt auf 4:5 und ist wieder komplett.

9. Minute - 5:3

Die erste Überzahl für Deutschland. Drux nutzt die numerische Überzahl umgehend aus und findet Kühn mit einem schönen Zuspiel am Kreis, der zum 5:3 vollstreckt. Langsam geht die Partie in die richtige Richtung.

7. Minute - 4:3

Wieder ist Wollf zur Stelle und vereitelt den nächsten Wurf. Auf der anderen Seite scheitert Gensheimer mit einem Siebenmeter am niederländischen Keeper Ravensbergen. Anschließend ist es aber Häfner, der mit seinem zweiten Treffer des Spiels der deutschen Mannschaft die erste Führung der Partie beschert.

5. Minute - 2:2

Kühn erzielt den ersten Treffer für Deutschland bei dieser EM. Nach einem Fehlpass der Niederländer wird Gensheimer auf Linksaußen freigespielt, der zum Ausgleich einnetzt.

3. Minute - 0:2

Torhüter Wolff ist von Beginn an auf dem Posten und pariert den ersten Wurf von Oranje. Die DHB-Auswahl leistet sich im Angriff aber zwei Fehlpässe, was die Niederlande zur schnellen 2:0-Führung nutzt.

1. Minute - 0:0

Los geht's! Die Partie beginnt! Die niederländische Nationalmannschaft hat Anwurf und somit den ersten Angriff des Spiels.

18:15 Uhr: Die erste Sieben

Deutschland startet erwartungsgemäß mit Andreas Wolff im Tor. Vervollständigt wird die erste Sieben der DHB-Auswahl von Uwe Gensheimer, Julius Kühn, Paul Drux, Hendrik Pekeler, Kai Häfner und Tobias Reichmann.

18:11 Uhr: Die Nationalhymnen

Die deutsche Auswahl hat bereits die Halle in Trondheim betreten. Nach den Nationalhymnen geht es hier auch schon los mit der ersten Partie der Handball-EM.

Wiedergutmachung für 2018

Bei der EM 2018 vor zwei Jahren schied die DHB-Auswahl mit lediglich zwei Siegen gegen Tschechien und Montenegro in der Hauptrunde aus und belegte am Ende Rang neun. 2016 krönte sich die deutsche Nationalmannschaft in Polen zum Europameister.

Hallo und herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum EM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop möchte sich mit einem Erfolg im ersten Spiel der Gruppe C eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf erarbeiten. Robert Bauer begleitet für Euch die Partie Deutschland gegen die Niederlande im Liveticker.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wir brennen alle": Handballer wollen neues EM-Märchen schreiben