Auf Wiedersehen

"Es war eine mental große Herausforderung", erklärte Christian Prokop bei der "ARD" im Anschluss an die Partie. Diese Herausforderung hat die deutsche Mannschaft mit Bravour gemeistert. Das Team hat Moral bewiesen und sich trotz der bitteren Pleite gegen Kroatien und dem Nicht-Erreichen des Halbfinals nicht unterkriegen lassen und gegen die Hausherren aus Österreich eine klasse Vorstellung abgeliefert.

Morgen gibt es bei Eurosport ab 18:15 die Partien zwischen Norwegen und Island, sowie zwischen Ungarn und Schweden. Am Mittwoch sind wir wie gewohnt mit dem Liveticker zum abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien für Euch da. Frederic von Moers bedankt sich für ihre Aufmerksamkeit und wünscht Euch einen schönen Abend!

Ende

Eine großartige Partie der deutschen Nationalmannschaft ist vorbei und nun fragt man sich doch, was wäre, wenn man die Kroaten geschlagen hätte. Die Spieler scheinen darüber nicht nachzudenken, sondern feiern den Sieg ausgelassen. Spieler des Spiels wird natürlich Jogi Bitter. 54 Prozent gehaltene Bälle sind eine unfassbare Quote. Mit dieser Statistik legte er das Fundament für diesen Erfolg des DHB-Teams.

Deutschland - Österreich: 60. Minute - 34:22

Die DHB-Auswahl bringt die Führung nun locker über die Zeit. In den letzten Sekunden setzt Kohlbacher mit einem gezielten Wurf in die rechte obere Ecke den Schlusspunkt der Partie. Das Spiel endet mit 34:22, was für eine Gala-Vorstellung der Deutschen.

Deutschland - Österreich: 57. Minute - 33:22

"Jogi"-Sprechchöre schallen durch die Wiener Stadthalle und das nicht zu unrecht. Bitter kann die beiden nächsten Würfe erneut abwehren und hat mit 15 Paraden nach wie vor eine Quote von über 50 Prozent gehaltene Bälle.

Deutschland - Österreich: 54. Minute - 32:21

Nun schleichen sich Leichtsinnfehler bei den Hausherren ein. Ein viel zu hoher Pass erreicht sein Ziel nicht, sondern fliegt ins Aus. Es scheint nicht, als würde man noch an eine Aufholjagd glauben. Das Spiel plätschert nun etwas vor sich hin. Beide Teams treffen mehrmals, doch die Deutschen lassen hier wohl nichts mehr anbrennen.

Deutschland - Österreich: 49. Minute - 29:19

Weber erhöht souverän auf 27:19, auf der anderen Seite pariert der überragende Bitter den nächsten Ball. Der Stuttgarter bringt die gegnerischen Angreifer zum Verzweifeln. Kohlbacher verwandelt im Anschluss an eine gute Ballbehauptung am Kreis. Den darauffolgenden Angriff der Österreicher fängt Pekeler ab und trifft auf das leere Tor zur Zehn-Punkte-Führung. Eine Machtdemonstration.

Deutschland - Österreich: 46. Minute - 26:19

Wir sehen eine dominante Vorstellung der deutschen Mannschaft. Als wäre das Team noch im Rennen um die Halbfinalplätze vertreten, spielt die DHB-Truppe hoch fokussiert gegen sichtlich beeindruckte Gastgeber.

Deutschland - Österreich: 43. Minute - 25:18

Reichmann bleibt an der Siebenmeter-Linie eiskalt und verwandelt zum 24:18. Einen anschließenden Fehler der ÖHB-Offensive nutzt Pekeler zu seinem dritten Torerfolg des Abends. Mit sieben Treffer haben die Deutschen nun ein äußerst komfortables Polster.

Deutschland - Österreich: 41. Minute - 23:18

In den darauffolgenden Minuten geht es hin und her. Beide Teams nutzen ihre Offensivaktionen, vor allem die Österreicher spielen sich wieder in einen Fluß. Doch die DHB-Auswahl zeigt sich unbeeindruckt und kontert die Tore des Gegners ein ums andere Mal.

Deutschland - Österreich: 38. Minute - 21:15

Reichmann verwandelt seinen vierten Siebenmeter, doch auch die Österreicher verwerten einen Angriff auf der anderen Seite. Doch die DHB-Männer sind in Top-Form und antworten über Weber mit dem nächsten Tor zur 21:15 Führung. Mit einem weiteren Weltklasse-Reflex kann Bitter diesen Vorsprung zementieren.

Deutschland - Österreich: 35. Minute - 19:14

Es dauert sage und schreibe 4:30 Minuten und drei deutsche Treffer lang, bis die Österreicher ihr erstes Tor in der zweiten Halbzeit erzielen können – der Grund: Bitter fischt die Bälle weiterhin hervorragend raus.

Deutschland - Österreich: 31. Minute - 17:13

Die Defensive der Österreicher steht stabil, die DHB-Männer beißen sich zunächst die Zähne aus, doch einen ungeschickten Abpraller von Keeper Eichberger kann Kreisläufer Golla zum ersten Treffer in Hälfte zwei nutzen.

Deutschland - Österreich: 31. Minute - 16:13

Die zweite Hälfte beginnt, Deutschland hat zunächst Ballbesitz.

Deutschland - Österreich: Halbzeit - 16:13

Vor einer tollen Kulisse in der Wiener Stadthalle liefern sich die beiden Nachbarländer einen intensiven Fight. Deutschland ist zu Beginn etwas ängstlich, findet aber nach und nach in die Partie und reißt das Spiel durch einige Weltklasse-Paraden des 37-jährigen Bitter an sich. Nun bleibt abzuwarten, ob die Deutschen im Gegensatz zur Begegnung gegen die Kroaten einen Einbruch verhindern können.

Deutschland - Österreich: 30. Minute - 16:13

Nach dem Timeout sind noch 70 Sekunden zu spielen bis zur Halbzeit, Bitter kann erneut stark parieren, mit dem Abpraller verkürzt Raul Santos jedoch für die ÖHB-Auswahl. Anschließend ertönt das Signal zur Pause.

Deutschland - Österreich: 28. Minute - 16:12

Das Spiel wird fortgesetzt und Bitter knüpft an die vorangegangene Leistung an. Der Keeper pariert zwei Bälle und leitet mit zwei Traum-Pässen die folgenden Angriffe ein. Den ersten kann Pekeler verwerten, den zweiten setzt der Kieler neben den Kasten. Doch auch den nächsten scharfen Wurf der Österreicher kann der DHB-Torwart an den Pfosten lenken. Bitter steht nun bei fünf von acht gehaltenen Bällen. Eine Wahnsinns-Quote. Nun nimmt Christian Prokop ein Timeout.

Deutschland - Österreich: 24. Minute - 15:12

Der deutsche Angriff kann nicht konstant punkten, doch ein immer stärker werdender Jogi Bitter hält den Vorsprung für die deutsche Auswahl. So steht es 15:12 für den Europameister von 2016, als die Österreicher das erste Timeout nehmen.

Deutschland - Österreich: 19. Minute - 12:10

Beide Teams treffen anschließend zum zwischenzeitlichen 10:10. Dann schlägt Jogi Bitters große Stunde. Der zweite DHB-Schlussmann pariert einen Siebenmeter von Robert Weber, Deutschland nutzt die Parade des Routiniers und geht in Führung. In der nächsten Aktion kann Bitter erneut abwehren, Kohlbacher setzt sich im darauffolgenden Angriff am Kreis eindrucksvoll durch und erhöht auf 12:10.

Deutschland - Österreich: 16. Minute - 9:9

Aber die deutschen Handballer zeigen Courage und kämpfen sich mit zwei äußerst sehenswerten Treffern wieder ran. Die Chance auf die Führung kann Kapitän Gensheimer aus spitzem Winkel jedoch nicht nutzen. ÖHB-Keeper Bauer hält stark gegen den 33-Jährigen.

Deutschland - Österreich: 13. Minute - 7:9

Doch Defensiv läuft es noch nicht ganz rund bei der Mannschaft von Christian Prokop, mit zwei einfachen Spielzügen über ihren Kreisläufer stellen die Österreicher die Zwei-Tore-Führung wieder her.

Deutschland - Österreich: 13. Minute - 7:7

Paul Drux schafft es erfolgreich zu stören und den Ball zu erobern. Vor dem leeren Tor der in Unterzahl spielenden Österreicher hat Uwe Gensheimer keine Probleme. Tobias Reichmann verwandelt anschließend seinen dritten Siebenmeter der Partie. Ausgleich!

Deutschland - Österreich: 11. Minute - 5:7

Die deutsche Defensive wird durch das viele Kreuzen des Gegners auf Trab gehalten. Die Taktik der Gastgeber zeigt Wirkung, denn gegen die punktgenauen Abschlüsse findet die DHB-Auswahl bisher keine Mittel.

Deutschland - Österreich: 9. Minute - 5:6

Auf beiden Seiten werden jeweils die Außen mehrmals gut in Szene gesetzt, dadurch gelingen beiden Teams im Wechsel die Treffer.

Deutschland - Österreich: 7. Minute - 2:4

Österreich zieht nun das Tempo an, nutzt die erste Schwächephase der DHB-Männer eiskalt aus und erzielt drei Treffer am Stück. Wolff macht beim 2:3-Rückstand eine unglückliche Figur als ihm der Ball durch die Beine ins Tor rutscht.

Deutschland - Österreich: 4. Minute - 2:1

Die EM-Gastgeber können ihre nächsten beiden Offensivaktionen nicht verwerten und werden von Tobias Reichmann per Siebenmeter bestraft.

Deutschland - Österreich: 2. Minute - 1:1

Die Österreicher starten den ersten Angriff und schließen diesen erfolgreich ab, Deutschland ist aber hellwach und kann im Gegenzug direkt ausgleichen. Ein vielversprechender Beginn!

20:30 - Los geht's

Der Unparteiische eröffnet die Partie.

INFO - Die ersten Sieben

Christian Prokop startet wie gehabt mit Andreas Wolff im Tor. Die sechs Spieler davor heißen Uwe Gensheimer, Julius Kühn, Paul Drux, Hendrik Pekeler, Kai Häfner und Tobias Reichmann.

INFO - Motiviert gegen Österreich

Weißrussland konnte heute nicht gegen Spanien gewinnen, daher steht bereits vor Anpfiff des Spiels gegen Österreich das Aus fest. Nun geht es endgültig nur noch um die Ehre und einen versöhnlichen Turnier-Ausklang. Genau das ist auch das Ziel der deutschen Mannschaft, wie sie auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell erklärten:

Video - "Nicht gegen Österreich verlieren": Kastening mit Kampfansage vor Prestigeduell 01:26

INFO - Ausgangslage für Österreich

Für die Österreicher verlief die Hauptrunde bisher zwar etwas ernüchternd, aber auch erwartungsgemäß. Nach einer furiosen Vorrunde mit drei Siegen gegen Tschechien, der Ukraine und Nordmazedonien startete der Co-Gastgeber mit zwei Punkten in die zweite Gruppenphase. Dann ging es in der Hauptrunde jedoch direkt gegen Spanien und Kroatien, diese Duelle gingen beide mit vier Toren Abstand verloren. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz sind die Österreicher hinter der punktgleichen DHB-Auswahl auf Rang vier.

Während die deutsche Mannschaft ihren Platz bei einem Olympia-Qualifikationsturnier schon sicher hat, müssen unsere Nachbarn Gruppendritter werden, um sich für das Spiel um Platz fünf zu qualifizieren. Dessen Sieger bucht sicher das Ticket für das Quali-Turnier. Möglicherweise reicht aber auch schon der sechste Gesamtrang.

INFO - Bittere Niederlage gegen Kroatien

Mit fünf Toren geführt, 45 Minuten überragend gespielt und am Ende doch mit einem Tor Rückstand (24:25) verloren: Die deutschen Handballer erlebten am Samstagabend ein bitteres Ende eines an sich hochklassigen Handballspiels. Dementsprechend waren auch die Reaktionen: "Nicht verdient, so zu verlieren": Die Reaktionen zum deutschen EM-Drama

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Hauptrundenspiel der deutschen Handballer. Die DHB-Auswahl trifft heute in der Wiener Stadthalle auf Co-Gastgeber Österreich. Beide Fanlager dürften für eine tolle Atmosphäre sorgen. Eurosport.de ist für euch live dabei. Anwurf ist um 20:30 Uhr.

Das könnte Dich auch interessieren: Handball-EM 2020: Spielplan, Tabellen, Ergebnisse und TV-Übertragung