Die deutsche Mannschaft ging durch die Krankheit von Uwe Gensheimer und die Verletzung von Patrick Wiencek geschwächt in das letzte Spiel der Europameisterschaft gegen Portugal. Mit dem 29:27-Sieg beweist das DHB-Team jedoch erneut die Leistungssteigerung, die die Truppe im Verlauf des Turniers hingelegt hat. Vor allem nach den Partien in der Hauptrunde und dem heutigen Spiel ist der fünfte Platz mehr als verdient.

„Mit einem Sieg aus dem Turnier zu gehen ist natürlich schön“, sagte Bundestrainer Prokop nach der Begegnung gegenüber der "ARD". Vor allem gibt dieser Erfolg ein gutes Gefühl für das Olympia-Qualifikationsturnier vom 17. Bis zum 19. April in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Der Coach wird wohl trotz des verpassten Halbfinals-Einzugs Christian Prokop sein, da sich das gesamt Team für den 41-Jährigen ausgesprochen hat.

Das soll es für heute gewesen sein. Frederic von Moers bedankt sich für ihre Aufmerksamkeit und wünscht Euch einen schönen Abend!

Deutschland – Portugal: 60. Minute - 29:27

Beide Teams belohnen ihre nächsten beiden Offensivaktionen, doch nach einem Treffer von Marian Michalczik können die Portugiesen nicht antworten. Deutschland schafft es daraufhin noch nicht den Deckel drauf zu machen. Jogi Bitter zeigt aber noch einmal sein ganzes Können und hält zweimal in Weltklasse-Manier den deutschen Sieg fest. Die letzten Sekunden der Partie laufen anschließend runter. Das Schlusssignal ertönt, das DHB-Team gewinnt mit 29:27 und sichert sich damit den fünften Platz.

Deutschland – Portugal: 57. Minute - 28:26

Häfner macht seinen Fehlwurf wieder wett. Der 30-Jährige wirft aus dem Rückraum durch die Beine von Portugals Torhüter Alfredo Quintana. Den Gegenangriff nutzt der DHB-Gegner nicht, Kohlbacher macht es hingegen viel besser, setzt sich eindrucksvoll am Kreis durch und erhöht auf 28:26.

Deutschland – Portugal: 53. Minute - 26:26

Jogi Bitter hält wieder! Nachdem Häfner die vorherige Parade seines Keepers nicht nutzen konnte, entschärft der Torwart einen Siebenmeter der Gegner und gibt seiner Mannschaft die erneute Chance auf die Führung. Was für eine Schlussphase in Stockholm!

Deutschland – Portugal: 50. Minute - 26:26

Nun haben die Portugiesen den Spieß umgedreht. Denn die DHB-Männer können zwar ausgleichen, doch die Portugiesen legen direkt einen Treffer nach, so laufen die Deutschen nun trotz Überzahl einem Rückstand hinterher. Die Süd-Europäer spielen sehr intelligent und können sich sogar einen Zwei-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Das Team von Chrsitian Prokop zeigt aber ganz viel Moral und stellt mit zwei gut vorgetragenen Angriffen durch Kühn auf 26:26. Im Anschluss entschärft der eingewechselte Jogi Bitter den Gegenstoß der Portugiesen.

Deutschland – Portugal: 48. Minute - 23:24

Trotz Unterzahl bringt Häfner die Mannschaft wieder in Front, aber Portugal bleibt sich treu und egalisiert diese sofort wieder. Im Anschluss schafft es Kühn nicht Golla entscheidend in Szene zu setzen, die erneute Chance auf die Führung nutzt Kreisläufer Borges eiskalt.

Deutschland – Portugal: 45. Minute - 22:22

Kohlbacher mit absichtlichem Fuß-Spiel, die Überzahl weiß das portugiesische Team erneut für den Ausgleichstreffer zu nutzen. Christian Prokop fordert eine Auszeit, um die Defensive für die kommenden zwei Minuten zu stabilisieren. In seiner Ansprache appelliert der Bundestrainer besonders an die Mentalität seiner Spieler.

Deutschland – Portugal: 43. Minute - 21:21

Nach einem Stürmer-Foul von Kohlbacher, wollen die Portugiesen die Führung erzwingen, doch wieder steht Andreas Wolff im Weg, der erneut auf das leere Tor treffen kann. Portugal steckt aber nicht auf und stellt wieder den Gleichstand her.

Deutschland – Portugal: 40. Minute - 19:19

Beide Teams treffen im Wechsel, doch dann kann Kühn seinen Lauf zu Beginn der Halbzeit nicht fortsetzen, sondern wirft den Ball am Kasten der Portugiesen vorbei. Im direkten Gegenzug gelingt den Süd-Europäern der Ausgleich.

Deutschland – Portugal: 38. Minute - 18:17

Die Potugiesen nehmen nun vermehrt den eigenen Torhüter heraus, um in der Offensive ein Überzahlspiel herzustellen. Das geht jedoch zunächst schief, denn Wolff wirft einen mißglückten, gegnerischen Pass an den Kreis in die Maschen des gegenüberliegenden Tores. Die beiden folgenden Angriffe der Portugiesen enden aber erfolgreicher.

Deutschland – Portugal: 36. Minute - 17:15

Nach mehreren ungenutzten Gelegenheiten auf beiden Seiten können beide Teams treffen. Julius Kühn zeigt sich zu Beginn des zweiten Durchgangs sehr selbstbewusst und baut den deutschen Vorsprung mit zwei aufeinanderfolgenden Toren weiter aus. Dem Coach der Portugiesen scheint die taktische Ausrichtung nicht zu gefallen, er nimmt ein sehr frühes Timeout.

Deutschland – Portugal: 33. Minute - 15:14

Weiter geht‘s, die deutsche Mannschaft ist zu Beginn in Ballbesitz, doch die ersten beiden Vorstöße werden nicht genutzt, wodurch die Portugiesen zunächst ausgleichen können. Nach etwas mehr als zwei Minuten erzielt Kohlbacher jedoch den ersten DHB-Treffer in Hälfte zwei.

Deutschland – Portugal: Halbzeit - 14:13

Trotz mäßiger Atmosphäre in der Stockholmer Arena, liefern sich Deutschland und Portugal einen tollen Fight. Zwar bleibt bei der DHB-Auswahl das leidige Problem der häufigen Fehler und der mangelnden Chancenverwertung, doch im Großen und Ganzen liefert das Prokop-Team eine beachtliche Vorstellung. Doch auch die Portugiesen zeigen mit tollen Kombinationen und vielen trickreichen Abschlüssen, warum sie in diesem Turnier so weit gekommen sind.

Deutschland – Portugal: 30. Minute - 14:13

Die Auszeit scheint jedoch beide Mannschaften etwas aus dem Rhythmus gebracht zu haben. Doch vor allem die Fehler der DHB-Männer haben im Vergleich zu den Anfangsminuten deutlich zugenommen. Jedoch schaffen die Portugiesen es nicht, die gegnerischen Ungenauigkeiten zu nutzen. Kurz vor dem Gang in die Halbzeitpause bringt Schmidt die erneute Führung für die Deutschen.

Deutschland – Portugal: 26. Minute - 13:13

Doch der Gegner steht nicht zu Unrecht im Spiel um Platz fünf und kann in kürzester Zeit wieder auf Gleichstand stellen. Christian Prokop fühlt sich daher veranlasst ein Timeout zu nehmen.

Deutschland – Portugal: 24. Minute - 13:11

Nachdem Wolff einen Siebenmeter pariert, gleicht Portugal mit dem anschließenden Abpraller aus. Doch die deutsche Mannschaft bestätigt die Souveränität der vergangenen Partien und stellt die Zwei-Tore-Führung ganz unbeeindruckt wieder her.

Deutschland – Portugal: 22. Minute - 11:10

Das DHB-Team kann die Führung zweimal ausbauen, doch der Gegner bleibt hartnäckig und kontert die Treffer immer wieder aus, wodurch es beim Vorsprung von einem Tor bleibt.

Deutschland – Portugal: 19. Minute - 9:8

Beide Mannschaften erzielen jeweils einen weiteren Treffer. Besonders auffällig ist die Leistung von Rui Silva, der mit vielen Weltklasse-Anspielen an den Kreis glänzen kann, doch bei den Deutschen sticht Andreas Wolff bisher heraus, der die Chancen der Portugiesen ein ums andere Mal vernichtet.

Deutschland – Portugal: 16. Minute - 8:7

Das Timeout zeigt Wirkung, denn direkt nach Wiederanpfiff gelingt den Portugiesen der Ausgleich. Doch Marian Michalczik kann mit einem Wurf aus dem Rückraum direkt antworten. Nach mehreren temporeichen Spielzügen hat Wolff viel Pech, als ein Wurf von Gomes von der Latte an seinen Rücken und ins Tor prallt.

Deutschland – Portugal: 13. Minute - 6:5

Die Angriffsreihen beider Mannschaften bieten jetzt tollen Sport und schließen ihre Offensivaktionen wohl überlegt ab. Beim Stand von 6:5 lässt die Konzentration aber nach und es folgen insgesamt fünf nicht genutzte Angriffe. Der portugiesische Trainer Paulo Pereira nimmt daher eine Auszeit.

Deutschland – Portugal: 9. Minute - 4:3

In doppelter Unterzahl kassiert das deutsche Team zwei Gegentreffer und muss nun aufpassen nicht in Rückstand zu geraten. Jedoch ist Druxs Zeitstrafe schnell abgelaufen und mit einer vollbesetzten Offensive und einem leeren Tor bringt Golla die DHB-Männer erneut in Front. Die Antwort der Portugiesen entschärft Wolff mit einem großartigen Reflex.

Deutschland – Portugal: 6. Minute - 3:1

Nun muss aber auch Wolff zum ersten Mal hinter sich greifen. Jedoch bringt die darauffolgende Aktion einen Siebenmeter für die Mannschaft von Bundestrainer Prokop, Tobias Reichmann konnte seine kleine Strafwurf-Flaute aus dem Spiel gegen Tschechien offensichtlich abschütteln und verwandelt souverän.

Deutschland – Portugal: 3. Minute - 2:0

Der DHB-Schlussmann rechtfertigt erstmals seine Aufstellung und macht auch den zweiten Torversuch der Portugiesen zunichte. Böhm kann im Anschluss für Deutschland auf 2:0 erhöhen.

Deutschland – Portugal: 2. Minute - 1:0

Doch die Südeuropäer nutzen den ersten Angriff nicht, sondern setzen den Wurf neben den Kasten von Keeper Wolff. Golla kann den direkten Gegenstoß zum ersten Treffer der Partie verwerten.

Deutschland – Portugal: Los geht’s

Los geht's in der Tele 2-Arena in Stockholm, Portugal ist in Ballbesitz.

INFO - Die ersten Sieben

Christian Prokop startet diesesmal wieder mit Andreas Wolff im Tor. Die sechs Spieler davor heißen Patrick Zieker, Fabian Böhm, Philipp Weber, Johannes Golla, Kai Häfner und Timo Kastening.

INFO - Siege gegen Tschechien und Österreich

Die DHB-Männer mussten durch eine bittere Niederlage gegen Kroatien den Halbfinaltraum schon früh begraben. Trotzdem präsentierte sich die Mannschaft in ihren beiden Abschlusspartien der Hauptrunde mit breiter Brust und fuhr gegen Österreich (34:22) und gegen Tschechien (26:22) zwei wichtige Siege für das Selbstbewusstsein ein. Der überragende Mann in beiden Spielen hieß Jogi Bitter. Der routinierte Schlussmann hatte durch seine etlichen Paraden einen großen Anteil an den Erfolgen.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich Willkommen zum Spiel um Platz fünf der deutschen Handballer. Die DHB-Auswahl trifft heute in der "Tele 2-Arena", einem Fußballstadion mit einer Kapazität von 22.000 Plätzen, auf Portugal. Die Arena wird vermutlich spärlich besetzt sein, jedoch sind beide Teams hochmotiviert das Spiel für sich zu entscheiden. Eurosport.de ist für euch live dabei. Anwurf ist um 16:00 Uhr.

