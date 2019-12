Franz Semper ist nach den beiden Berlinern Fabian Wiede (Schulter-OP) und Simon Ernst (Kreuzbandriss) sowie Martin Strobel (Balingen), Tim Suton (Lemgo/Kreuzbandriss), Steffen Weinhold (Kiel/Fußverletzung) und Niclas Pieczkowski (Leipzig/Schulter-OP) der siebte Rückraumspieler, der dem DHB-Team bei dem Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden (9. bis 26. Januar) nicht zur Verfügung steht.

"Mit der krankheitsbedingten Absage von Franz Semper fällt uns erneut ein Rückraumrechter aus, der eine hohe Durchschlagskraft besitzt", wird Bundestrainer Christian Prokop in der Mitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) zitiert und ergänzt:

" David Schmidt wird nun mit Kai Häfner zusammen die Position Rückraum rechts ausfüllen. Ich hoffe, dass er die im Verein gezeigten Leistungen voll in die Nationalmannschaft einbringen kann. "

Läuft für Deutschland bei der Handball-EM auf: David Schmidt (TBV 1898 Stuttgart)Imago

Semper verpasste bereits Balingen-Spiel

Semper hatte am Sonntag im Bundesligaspiel zwischen Leipzig und Balingen wegen eines langwierigen grippalen Infekts gefehlt. DHB-Mannschaftsarzt Prof. Dr. Kurt Steuer veranlasste daraufhin nach Rücksprache mit seinen Kollegen beim SC DHfK Leipzig eine Kontrolluntersuchung an der Klinik für Kardiologie des Universitätsklinikums Leipzig. Dort stellte Prof. Andreas Hagendorff Zeichen einer Herzmuskelentzündung fest.

Die DHB-Auswahl kommt am 2. Januar in Frankfurt am Main zur unmittelbaren Turnier-Vorbereitung zusammen und startet nach Länderspielen gegen Island (Mannheim, 4. Januar, 17.20 Uhr) und Österreich (Wien, 6. Januar, 14.40 Uhr) in die EM. In der Gruppenphase trifft Deutschland im Spielort Trondheim auf die Niederlande (9. Januar/18.15 Uhr), Spanien (11. Januar/18.15 Uhr) und Lettland (13. Januar/18.15 Uhr).

Das EM-Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Zieker (TVB Stuttgart)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV GWD Minden)

Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart), Kai Häfner (MT Melsungen)

Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf)

Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL), Johannes Bitter (TVB Stuttgart)

Das könnte Dich auch interessieren: "Verunsichern und frustrieren": So will Wolff bei der EM weit kommen

(SID)