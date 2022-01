Am heutigen Sonntag steigt um 18:00 Uhr in Bratislava das zweite Spiel der deutschen Handballer bei der EM in Ungarn und der Slowakei.

Nach dem 33:29-Auftaktsieg gegen Belarus am Freitag kann das DHB-Team gegen den Nachbarn aus Österreich mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Hauptrunde machen. Österreich steht dagegen nach der Niederlage gegen Polen mächtig unter Druck.

Im Vorfeld bestimmte auf deutscher Seite aber weniger die sportliche Ausgangslage die Schlagzeilen, stattdessen sorgte ein positiver Corona-Test bei Julius Kühn für Aufsehen und vergrößerte zugleich die Corona-Sorgen im deutschen Team.

Kühn war gegen Belarus mit acht Toren einer der wichtigsten Akteure, sitzt nun aber im Quarantäne-Hotel und kann der Mannschaft von Alfred Gislason nicht helfen. Weitere Auswirkungen hatte der positive Test beim 28-Jährigen aber bisher nicht: Bei einer Testreihe im DHB-Team am Sonntagmorgen fielen die Schnelltests durchweg negativ aus. Somit kann das Nachbarschaftsduell wie geplant stattfinden.

Gelingt der Auswahl von Alfred Gislason auch ohne Kühn der zweite Sieg? Die Partie hier im Liveticker.

Hallo und herzlich Willkommen aus Bratislava zum zweiten Gruppenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Im Winter-Stadion Ondrej Nepela trifft die DHB-Auswahl heute um 18:00 Uhr auf Österreich. Oliver Seidel tickert für Euch die Partie in Gruppe D live.

