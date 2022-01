Am Dienstag, 18. Januar bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft um 18:00 Uhr bei der EM ihr letztes Spiel in der Vorrundengruppe D. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava bekommt es die DHB-Auswahl mit Polen zu tun.

Beide Teams haben ihre ersten beiden Partien gewonnen und sind bereits vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Gerade deshalb hat das Duell aber eine enorme Bedeutung: Der Gewinner der Partie zieht nicht nur als Gruppenerster in die Hauptrunde ein, sondern nimmt die zwei Punkte ebenfalls mit.

Die deutsche Mannschaft muss im Gruppenfinale erneut auf Julius Kühn verzichten, der sich nach einem positiven Corona-Test weiterhin in Quarantäne befindet. Zudem gab es am Montag einen weiteren Coronafall: Auch der für Kühn nachnominierte Hendrik Wagner wurde positiv getestet und ist daher in Isolation.

Alle Informationen zum dritten Gruppenspiel der DHB-Auswahl gegen Polen gibt es hier.

Handball-EM: Polen - Deutschland live im TV

Die Partie Polen gegen Deutschland wird vom "ZDF" live im TV übertragen. Anwurf ist am Dienstag, 18. Januar um 18:00 Uhr.

Handball-EM: Polen - Deutschland live im Livestream

Das "ZDF" bietet zudem auch einen Livestream zum dritten Spiel der deutschen Mannschaft an. Den Livestream gibt es in der "ZDF"-Mediathek und auf Sportstudio.de. Zudem zeigt auch Sportdeutschland.tv die Partie im Livestream.

Polen - Deutschland im Liveticker

Bei Eurosport.de könnt ihr die Partie Polen gegen Deutschland im Liveticker verfolgen.

Zudem gibt es bei Eurosport.de während der Handball-EM alle News, Hintergrundgeschichten und Informationen zu den Geschehnissen in Ungarn und der Slowakei. Darüber hinaus gibt es von ausgewählten Spielen Highlight-Videos. Bei Eurosport.de verpasst ihr also nichts.

