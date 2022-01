Die deutschen Handball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Spiel bei der Europameisterschaft gewonnen.

Damit beendet das DHB-Team das Turnier mit 4:6 Punkten auf dem vierten Platz ihrer Hauptrundengruppe II.

Der Sieg gegen Russland war für das von 15 Coronafällen geschwächte deutsche Team der vierte im Turnierverlauf.

Der Ticker für Euch hier zum Nachlesen. So lief der Krimi gegen Russland:

Deutschland - Russland 30:29

Ende: Für Deutschland ist das Turnier damit beendet. Doch der Krimi um die Krone des europäischen Handballs geht weiter bei Eurosport. Morgen treffen Dänemark und Frankreich (20:30 Uhr) zum Abschluss der Hauptrundengruppe I aufeinander. Verfolgt dieses Spiel live im TV bei Eurosport. Auch die beiden Halbfinalspiele am Freitag und das Endspiel am Sonntag seht ihr live im TV bei Eurosport. Damit verabschiedet sich Pascal Steinmann von Euch! Bleibt gesund und habt einen schönen Abend.

Deutschland - Russland 30:29

Ende: Alfred Gislason lobt die Mannschaft nach dem Sieg im "ZDF": "Es war sehr wechselhaft. Wir haben insgesamt unter diesen Umständen sehr gut gespielt. Bei einigen war es eine Kraftphase. Am Ende sagt der Kampf alles über diese Mannschaft."

Deutschland - Russland 30:29

Ende: Deutschland verabschiedet sich mit einem Sieg aus dem Turnier und beendet die Hauptrundengruppe II durch den Sieg vor den Russen auf Platz vier.

Deutschland - Russland 30:29

Ende: Es gibt einen letzten Freiwurf für die Russen. Kosorotov nimmt sich den Wurf, aber der deutsche Block steht. Das DHB-Team beendet diese Europameisterschaft mit einem Sieg!

Deutschland - Russland 30:29

60. Minute: Das Tor des Tages! Weber bedient Reichmann auf außen. Der 33-Jährige springt in den Kreis und spielt Linksaußen Zieker an. Der trifft und bringt Deutschland kurz vor Schluss in Führung. Letzte Auszeit für die Russen. Noch zehn Sekunden.

Deutschland - Russland 29:29

60. Minute: Stürmerfoul! Deutschland in Ballbesitz. Kotov foult Schmidt und erhält eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Deutschland bis zum Abpfiff wohl in Überzahl. Gislason nimmt eine letzte Auszeit. Durchschnaufen. Ist das spannend in diesem letzten Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser Europameisterschaft.

Deutschland - Russland 29:29

58. Minute: Wiede. Weber. Tor! Erneut per Kempa-Trick. Fantastisch, was die deutsche Mannschaft hier in dieser Schlussphase wagt. Doch nun muss die Abwehr zupacken. Noch 90 Sekunden. Es ist alles möglich.

Deutschland - Russland 28:29

57. Minute: Ermakov ist eine Waffe in der Offensive der Russen. Das Kraftpaket setzt sich durch und überwindet Bitter. Russland wieder mit einem Tor in Front. Aber David Schmidt absolviert nach seiner Einwechslung ein tolles Spiel. Deutschland stellt nun um auf eine 3-2-1-Deckung. Doch Kosorotov geht vorbei an Köster und trifft zum achten Mal an diesem Abend. Er ist der beste Torschütze des Spiels.

Deutschland - Russland 26:26

54. Minute: Ganz wichtig, dass Bitter nun da ist! Der Routinier hält einen Wurf von Kosorotov - im Gegenzug fasst sich Stutzke ein Herz und wuchtet die Kugel unter die Latte. Aber: Russland in Ballbesitz, Deutschland läuft hinterher.

Deutschland - Russland 25:26

53. Minute: Verzweiflungswurf aus der zweiten Reihe von Drux. Kareev hält den Ball. Gislason schimpft. Deutschland droht abermals in der Schlussphase das Spiel aus der Hand zu verlieren.

Deutschland - Russland 25:26

51. Minute: Unfassbar! Zum ersten Mal liegt Russland in Führung. Deutschland verliert den Ball bei einem planlos vorgetragenen Angriff. Dimitri Santalov trifft beim Tempogegenstoß. Danach pariert Kireev gegen Golla - verwunderlich, dass es keinen Siebenmeter gibt. Der deutsche Kapitän wurde klar gefoult. Kurz darauf setzt sich Drux durch und ist nur mit einem Foul zu stoppen - aber auch der 26-Jährige bekommt keinen Strafwurf.

Deutschland - Russland 25:24

50. Minute: Das Spiel kann nun in beide Richtungen kippen. Doch anders als gegen Schweden läuft Deutschland nicht einem knappen Rückstand hinterher, sondern marschiert stets voraus. Reichmann tritt zum Siebenmeter an und behält auch gegen den dritten russischen Torhüter eine weiße Weste im Duell. Es ist der fünfte Treffer des Rechtsaußen von der MT Melsungen. Deutschland wieder in Front!

Deutschland - Russland 24:23

47. Minute: Ermakov macht das ähnlich wie Golla auf der anderen Seite bärenstark am Kreis. Er zieht die Bälle förmlich an und erzielt seinen vierten Treffer. Im Gegenzug ist abermals der neue Schmidt zur Stelle und erzielt binnen weniger Minuten seinen zweiten Treffer. Im Tor beider Mannschaften gibt es nun einen Wechel: Kareev ist bei den Russen zurück, bei Deutschland kommt nun Bitter zwischen die Pfosten.

Deutschland - Russland 23:21

44. Minute: Lukas Sutztke und David Schmidt sind nach der Auszeit neu auf dem Feld - und liefern direkt ab: Stutzke trifft auf Vorarbeit von Schmidt aus dem Rückraum zur Führung. Im Gegenzug pariert Rebmann gegen Zhitnikov. Und dann kommt Schmidt selbst zum Zuge, wird bedient von Köster und stellt erneut eine Zwei-Tore-Führung her.

Deutschland - Russland 21:21

43. Minute: Bei den Russen steht nun Artem Grushko im Tor. Kireev scheint Probleme zu haben, sprüht auf der Bank Eisspray auf seinen rechten Knöchel. Weber verwirft daraufhin den ersten Angriff auf den neuen Schlussmann, doch im Gegenzug begehen die Russen das Stürmerfoul. Dennoch: Gislason nimmt die Auszeit. Kapitän Golla ruft: "Ruhe bewahren!"

Johannes Golla Fotocredit: Getty Images

Deutschland - Russland 21:20

41. Minute: Golla erhält seine zweite Zeitstrafe - diesmal ist sie allerdings berechtigt für den Kapitän und einzigen Kreisläufer im heutigen Kader des DHB-Teams. Patrick Wiencek musste wegen einer Coronainfektion vor dem Spiel abreisen. In Unterzahl verliert Drux unnötig den Ball, Kosorotov erzielt aus der eigenen Hälfte seinen sechsten Treffer. Dieses Spiel bewegt sich in Wellen: Nun ist Russland wieder auf ein Tor dran an der deutschen Mannschaft. Aber: Deutschland hat wieder sieben Mann auf der Platte - Kapitän Golla ist zurück!

Deutschland - Russland 20:17

38. Minute: Nach Foul an Weber erzielt Reichmann von der Siebenmeterlinie seinen vierten Treffer. Deutschland hält nun den Drei-Tore-Vorsprung.

Deutschland - Russland 18:15

35. Minute: Russland hat den Ball beim Stand von 15:16, ist aber in Unterzahl. Dadurch nimmt Petkovic den Torwart vom Feld. Rebmann gewinnt den Ball, Wiede trifft aus der eigenen Hälfte ins gegnerische Tor. Zieker wird kurz darauf auf links freigespielt und erzielt seinen nächsten Treffer. Deutschland ist in dieser zweiten Halbzeit angekommen und hat den Katastrophenstart wieder korrigiert.

Deutschland - Russland 16:15

32. Minute: Nikita Kamenev erzielt den ersten Treffer in der zweiten Halbzeit, überwindet den deutschen Block und Daniel Rebmann aus dem Rückraum. Weil erst Rebmann den Pfosten trifft und Drux dann leichtfertig den Ball verliert, verkürzen Ermakov und Shishkarev binnen zwei Minuten auf einen 15:16 aus russischer Sicht. Unglücklicher Start in die zweite Halbzeit.

Deutschland - Russland 16:12

30. Minute: Wie schon in den vergangenen Begegnungen erhält Deutschland laute Unterstützung von den zahlreich mitgereisten Zuschauern in Bratislava. Davon angetrieben gewinnen die Deutschen den Ball erneut in der Abwehr und kommen zu ihrem nächsten Treffer. Wieder ist es Kapitän Golla, der in diesem ersten Durchgang mit fünf Toren vorangeht. Deutschland geht mit einer Vier-Tore-Führung in die Halbzeit. Ein bärenstarkes Ende dieser ersten 30 Minuten.

Deutschland - Russland 15:12

28. Minute: Wieder ein leichter Ballgewinn für die deutsche Mannschaft. Zieker verwandelt den Tempogegenstoß. Deutschland zieht kurz vor der Pause erneut auf drei Tore weg. Von der Physis scheint die deutsche Mannschaft stärker aufgestellt zu sein. Die Russen sind zu sehr von ihrem Star-Duo abhängig. Russland nunmehr seit sieben Minuten ohne Treffer. Und erneut ist Deutschland in Ballbesitz.

Deutschland - Russland 14:12

27. Minute: Klasse Wurffinte von Reichmann, mit der er Kireev verlädt und Deutschland wieder in Führung bringt. Die Russen spielen mit drei Rechtshändern im Rückraum. Davon profitiert die deutsche Mannschaft, im Gegenstoß findet Weber Golla. Der Kapitän erzielt sein viertes Tor. Das Team von Velimir Petkovic begeht einige technische Fehler.

Deutschland - Russland 12:12

25. Minute: Wie in allen Hauptrundenspielen entwickelt sich auch gegen Russland ein enger Fight. Reichmann wird zu einem Wurf aus sehr spitzem Winkel gezwungen, weil er vor dem Sprung abbremsen muss. Dadurch hält Kireev den nächsten Ball. Beide Torhüter sind gut in der Begegnung. Bitter: Deutschland hatte früh im Spiel 10:6 geführt.

Deutschland - Russland 11:10

20. Minute: Wiede bringt Deutschland nach dem Time-Out wieder in Führung. Dann bekommt Golla eine Zwei-Minute-Zeitstrafe. Eine klare Fehlentscheidung. Der Kapitän versteht die Welt nicht mehr, auch Oliver Roggisch hebt fragend die Arme. Golla hatte den Ball lediglich geblockt. In Unterzahl kommt Kosorotov zum Wurf - aber Rebmann macht ein herausragendes Spiel und pariert mit dem linken Fuß.

Deutschland - Russland 10:10

19. Minute: Deutschland seit der russischen Auszeit nach wie vor ohne Treffer. Die russische Abwehr steht besser, Deutschland fehlen offensiv derzeit die Ideen. Alfred Gislason ist gezwungen, seine erste Auszeit in diesem Spiel zu nehmen. Der Bundestrainer bringt Paul Drux.

Deutschland - Russland 10:9

16. Minute: Mikhail Vinogradov verwandelt einen Siebenmeter gegen Rebmann und bringt die Russen wieder näher heran. Deutschland nach der Auszeit noch ohne Treffer. Sergej Kosorotov erzielt das dritte Tor nach der russischen Auszeit und auch der nächste deutsche Angriff läuft ins Leere. Es wird wieder enger.

Deutschland - Russland 10:6

14. Minute: Die deutsche Abwehr steht gut, auch Rebmann konnte bereits einige Bälle entschärfen. Köster tankt sich durch und erzielt seinen zweiten Treffer mit dem dritten Versuch. Velimir Petkovic nimmt die erste Auszeit in diesem Spiel.

Daniel Rebmann Fotocredit: Imago

Deutschland - Russland 8:5

11. Minute: Wiede findet erstmals Johannes Golla am Kreis mit einem Bodenpass. Der Flensburger trifft und holt zudem eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe gegen Aleksandr Ermakov heraus. Im Gegenzug pariert Rebmann gegen Pavel Andreev. Wiede stellt erstmals in diesem Spiel eine Drei-Tore-Führung für die deutsche Mannschaft her. Tolle Phase des Teams von Gislason.

Deutschland - Russland 5:5

9. Minute: Erst wirft Köster aus dem Rückraum über das Tor, dann scheitert Fabian Wiede am Torwart der Russen, Victor Kireev. Dmitry Zhitnikov trifft im Gegenzug und gleicht aus. 5:5!

Julian Köster vom VfL Gummersbach Fotocredit: Getty Images

Deutschland - Russland 5:3

6. Minute: Deutschland zaubert! Kempa-Trick von Philipp Weber zu Reichmann. Der Offensive im Team von Alfred Gislason gelingt in dieser Anfangsphase alles, Deutschland spielt befreit auf. Das ist der beste Start in diesem EM-Turnier.

Deutschland - Russland 3:2

3. Minute: Daniel Rebmann startet für die deutsche Mannschaft im Tor. Johannes Bitter sitzt erst einmal auf der Bank. Deutschland startet gut, nach zwei Minuten haben Julian Köster und Tobias Reichmann bereits jeweils einmal getroffen. Daniel Rebmann hält zum ersten Mal. Dann trifft Linksaußen Patrick Zieker. Guter Start für die deutsche Mannschaft!

INFO - Gleich geht es los!

Die Nationalhymnen der beiden Mannschaften erklingen. In wenigen Minuten geht es los. Deutschland kämpft gegen Russland um einen versöhnlichen Abschluss dieser Europameisterschaft und Tabellenrang vier in der Hauptrundengruppe II. Die vergangenen beiden Duelle dieser beiden Mannschaften gewannen die Russen.

INFO - Wagner fällt für Russland-Spiel aus

Die deutschen Handballer haben gegen Russland doch nur 13 Spieler zur Verfügung. Hendrik Wagner, der zuletzt im Schweden-Spiel für einige Minuten zurückgekehrt war, wird nicht eingesetzt - eine "Vorsichtsmaßnahme", wie DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem "SID" kurz vor dem Russland-Spiel in Bratislava bestätigte. Wagner hatte gegen Schweden nach wenigen Minuten an Atemnot gelitten

INFO - Keine weiteren Infektionen am Spieltag

Die deutschen Handballer spielen gegen Russland mit 14 Spielern. Zu den bisher gemeldeten 15 Coronafällen im deutschen Team kamen am Dienstag vor dem abschließenden Match bei dieser Handball-EM keine weiteren hinzu, sodass Bundestrainer Alfred Gislason keine zusätzlichen Ausfälle zu beklagen hat.

INFO - Drei Coronainfektionen vor Spiel gegen Russland

Vor dem Duell mit Russland gab es erneut Coronainfektionen: Aus der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason wurden Patrick Wiencek und Simon Ernst positiv auf das Virus getestet, ebenso ein namentlich nicht genanntes Delegationsmitglied, das nach Angaben von DHB-Sportvorstand Axel Kromer "nicht auf der Bank" sitzt. | Zum Artikel

INFO - Der Modus

Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus. Alle Finalspiele werden in Budapest ausgetragen. Weder die deutsche noch die russische Mannschaft haben noch eine Chance auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Für beide Mannschaften geht es heute nur noch darum, sich mit einem guten Gefühl aus dieser Handball-EM zu verabschieden. | Alle Fragen und Antworten zur Handball-EM

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Hauptrundenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason kämpft heute ab 18:00 Uhr gegen Russland um einen versöhnlichen Abschluss dieser Europameisterschaft. Pascal Steinmann tickert die Partie für Euch live.

