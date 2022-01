Die Tre Kronor standen in der Gruppe E gegen Tschechien beim 27:27 (12:11) bis zur Schlussminute vor dem Aus. Allerdings gelang den Tschechen nach dem letzten Ausgleich nicht mehr der noch benötigte Siegtreffer. Titelverteidiger Spanien hatte sich zuvor nach der schon sicheren Hauptrunden-Qualifikation im dritten und letzten Vorrundenmatch mit 28:24 (14:12) gegen das punktlose Schlusslicht Bosnien und Herzegowina kein Blöße mehr gegeben.

Frankreich beseitigte in der Zitter-Gruppe C durch ein insgesamt klares 29:25 (16:7) gegen Serbien letzte theoretisch Zweifel an seiner weiteren Turnierteilnahme und wird von Kroatien nach einem 38:25 (18:13) gegen die Ukraine begleitet.

Russland kam durch 36:27 (19:9) gegen Mitausrichter Slowakei auch mit einer makellosen Bilanz von drei Erfolgen in drei Spielen als Sieger der Gruppe F weiter. Norwegen sicherte sich durch ein 35:29 (16:16) gegen Litauen Rang zwei.

Montenegro qualifizierte sich in der Gruppe A nach Weltmeister Dänemark durch ein 33:32 (16:19) gegen Slowenien. Die Dänen entledigten sich ihrer letzten Vorrundenaufgabe gegen Nordmazedonien mit einem 31:21 (15:11).

Deutschland hatte sich am Sonntag gegen Österreich durch seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel der Gruppe D auch schon vorzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Im Duell mit Polen am Dienstag (18:00 Uhr im Liveticker ) spielt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason um den Gruppensieg und eine möglichst günstige Ausgangsposition für das Rennen in der Hauptrunde um die Teilnahme am Halbfinale.

