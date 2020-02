Die Kurpfalz Bären waren in Halbzeit zwei deutlich aggressiver in der Deckung und fanden auch offensiv besser in die Partie. So schrumpfte die deutliche Führung der Bensheimerinnen immer weiter. Doch einige unnötige Zwei-Minuten-Strafen brachten die Heimmannschaft im Laufe von Durchgang zwei etwas aus dem Tritt. Am Ende retteten die Gäste den Sieg über die Ziellinie.

Bensheim ist nun mit sechs Siegen aus 14 Partien derzeit auf Tabellenrang acht. Die Kurpfalz Bären, die mit einem Erfolg die Abstiegsränge vorerst verlassen hätten, bleiben nach der zwölften Saisonniederlage weiter mit drei Punkten Letzter.

