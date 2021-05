Publiziert 11/05/2021 Am 11:21 GMT | Update 21/05/2021 Am 11:25 GMT

Neben der Auslosung der beiden Vorrunden-Gruppen wurden inzwischen auch die Anwurfzeiten der Spiele festgelegt. Das Olympia-Handballturnier erstreckt sich über fast den gesamten Zeitraum der Sommerspiele, nur Eröffnungs- und Schlusstag sind ohne Partien.

Die DHB-Auswahl bestreitet ihr erstes Match am Samstag, 24. Juli um 9:15 Uhr deutscher Zeit gegen Spanien. Danach wartet am Montag, 26. Juli als nächster Gegner Argentinien, Anwurf ist dann am frühen Morgen um 04:00 MESZ.

Es folgen die Duelle mit Frankreich (Mittwoch, 28. Juli ab 14:30 Uhr) und Norwegen (Freitag, 30. Juli ab 14:30 Uhr). Den Abschluss der Gruppenphase bildet das Spiel gegen Brasilien am Sonntag, 1. August um 12:30 Uhr.

Olympia Tokio 2020 QUIZ: Kennst Du alle Olympiastädte der Geschichte? 24/03/2020 AM 21:22

Nach einem Tag Pause könnte es im Viertelfinale am 3. August weitergehen, am 5. August sollen die Halbfinals und am 7. August die Goldmedaillen ausgespielt werden.

GRUPPE A:

Norwegen

Frankreich

DEUTSCHLAND

Brasilien

Spanien

Argentinien

GRUPPE B:

Dänemark

Schweden

Portugal

Japan

Ägypten

Bahrain

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

(SID)

Die besten Handball-Tore bei Olympia mit Kehrmann und Kretzschmar

Olympia Tokio 2020 Deutsches Schiedsrichter-Duo für Olympia nominiert 22/04/2021 AM 04:41