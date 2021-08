Im Olympischen Handball-Turnier der Männer beginnt nach fünf Gruppen-Spieltagen endlich die K.o.-Phase.

Nach den Aufeinandertreffen Frankreichs und Bahrains (2:30 Uhr) und der Partie Schweden gegen Spanien (6:15 Uhr) kommt es zum skandinavischen Kracher zwischen Dänemark und Norwegen (10:00 Uhr). Im Anschluss ist Deutschland gegen Ägypten gefordert ( ab 13.45 Uhr im Liveticker ).

In der Gruppenphase verlor Dänemark nur am letzten Spieltag gegen Schweden, als ihr Gruppensieg ohnehin praktisch sicher war.

Handball Norwegen besiegt Frankreich - Dänemark Gruppensieger GESTERN AM 14:16

Norwegen hingegen hatte in der deutschen Gruppe ordentlich zu kämpfen, landete nur auf Platz vier, einen hinter Deutschland - das direkte Duell gewann Deutschland mit 28:23. Am letzten Spieltag fügte Norwegen allerdings den Franzosen ihre einzige Niederlage zu. Dänemark geht als Favorit in das skandinavische Viertelfinale.

Hier könnt ihr das Viertelfinale zwischen Norwegen und Dänemark im Liveticker mitverfolgen.

Olympia 2021: Handball-Viertelfinale der Männer - Dänemark gegen Norwegen

09:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Das dritte Viertelfinale mit dem skandinavischem Duell zwischen Dänemark und Norwegen steht an. Viel Spaß beim Lesen!

