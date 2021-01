Das Spiel gegen Ungarn ist aufgrund des WM-Modus tatsächlich von großer Bedeutung. Alle Mannschaften nehmen die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrunden-Teilnehmer mit in die nächste Turnierphase. Will das deutsche Team mit der Maximalausbeute in den Kampf um das angestrebte Viertelfinal-Ticket gehen, muss ein weiterer Sieg her. "Es wäre sehr wichtig, diese Punkte zu holen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason daher. Ungarn ist wie Deutschland nach zwei Siegen bereits qualifiziert.