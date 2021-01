Und die Deutschen starteten auch sehr konzentriert in die Partie. Julius Kühn traf mit dem ersten Wurf zur 1:0-Führung. Auf der anderen Seite stand die Abwehr gegen die in der Offensive klar limitierten Südamerikaner sicher. Erst nach sieben Minuten kam Uruguay in Person von Federico Rubbo zum ersten WM-Tor ihrer Geschichte.

Deutschland ließ zwar ein paar Chancen zu viel liegen, der 16:4-Vorsprung zur Pause verdeutlichte aber die klare Überlegenheit. "Die Uruguayer haben Probleme mit dem Arbeitsgerät, der ein oder andere auf der Mittelposition scheint auch übergewichtig zu sein", urteilte DHB-Vizepräsident Hanning in der Halbzeit in der "ARD".

Der Angriff zeigte sich deutlich effektiver als noch in der ersten Halbzeit. Es ergaben sich mehr Tempogegenstöße nach Balleroberungen, die insbesondere Timo Kastening (neun Treffer) vollendete. So hatte Deutschland nach 19 gespielten Minuten in der zweiten Hälfte (32:9) schon genauso viele Treffer vorzuweisen wie in Halbzeit eins.