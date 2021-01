Kapitän Uwe Gensheimer trug den Adler auf der schwarzen Maske, Bundestrainer Alfred Gislason entschied sich für den schlichten Mundschutz in Weiß: Auch beim Abflug zur Mega-WM nach Ägypten war das Thema Corona bei den deutschen Handballern allgegenwärtig. Für Gensheimer und Co. startete am Dienstag eine Reise ins Ungewisse - in vielerlei Hinsicht.

"Es wurde alles dafür getan, dass das Risiko minimiert ist", sagte Gensheimer dem "SID" beim Check-in am Düsseldorfer Flughafen, "eine 100-prozentige Sicherheit gibt es aber nicht."

Kaum war der Flieger in der Luft, hatte die Realität den Handball schon eingeholt: 18 Coronafälle beim Team der USA und mehr als 10 Infizierte im tschechischen Kader sowie Betreuerstab sorgten am Tag vor dem Beginn der Mega-WM mit 32 Teams für mächtig Wirbel. Und auch beim deutschen Vorrundengegner Kap Verde gibt es Medienberichten zufolge sieben Fälle.

DHB-Team wird auf dem Flughafen-Rollfeld auf Corona getestet

"Wir hoffen, dass diese Nachrichten jetzt ein Ende nehmen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer unmittelbar nach der Landung in Kairo. Das komplette deutsche Team wurde noch auf dem Rollfeld auf Corona getestet, um einen (corona-)sicheren Eintritt in die Turnier-Blase zu gewährleisten. Danach ging es per Sonderbus ins Teamhotel nach Gizeh und dort erstmal isoliert auf die Zimmer.

"Ich persönlich habe nicht allzu viele Bedenken, dass ich oder jemand von uns irgendwelche bleibenden Schäden davontragen wird", sagte Gensheimer am Dienstag. Es könne aber sehr wohl passieren, dass sich bei der WM ein Spieler infiziert. Ähnlich sieht das Torhüter Andreas Wolff.

"Es gibt keine 100-prozentige Garantie, dass alle WM-Spiele coronafrei sein werden. Die EM der Frauen hat aber gezeigt, dass ein großes Turnier mit guten Konzepten und verantwortungsvollem Umgang veranstaltet und gespielt werden kann", sagte Wolff im "SID"-Interview. Eine WM-Absage stand für ihn deshalb nie zur Diskussion: "Für die vielen Menschen in den Häusern und Wohnungen kann unser Sport gerade jetzt seinen Ursprungsgedanken des Entertainments erfüllen."

WM ohne Zuschauer: Wolff und Gislason erleichtert

Wolff: "Wollen zusammen ein geiles Turnier spielen"

An ihrer sportlichen Motivation ließen die DHB-Stars keine Zweifel. "Ich bin heiß wie Frittenfett", stellte Wolff mit Blick auf den deutschen Turnier-Auftakt am Freitag gegen Uruguay klar: "Wir wollen zusammen ein geiles Turnier spielen." Es fühle sich "ein bisschen an wie 'back to the roots'", also zurück bei den Wurzeln, berichtete der Europameister von 2016 und beschwor den Geist von Gizeh.

Am Fuße der weltberühmten Pyramiden, wo die deutschen Handballer während der Vorrunde logieren, wollen Wolff und Co. ungeachtet aller Corona-Widrigkeiten und der vielen WM-Absagen ein ähnliches Märchen schreiben wie bei ihrem sensationellen Gold-Coup vor fünf Jahren in Polen.

"Die Situation ist vergleichbar", betonte Wolff. Wie 2016 fehlen dem DHB-Team in Ägypten etliche Stars. "Es wird auf den Geist ankommen, den die Mannschaft entwickelt", sagte Wolff. Fehlende Erfahrung könne man durch Euphorie und Ekstase wettmachen. Er selbst spüre eine "infantile Freude in mir, diese Motivation kann Gold wert sein."

DHB dank "fantastischer Abwehr" mit Rückenwind zur WM

Gensheimer bremst Hoffnungen auf Gold-Coup wie 2016

Auch Gensheimer war die WM-Lust am Abfluggate des Düsseldorfer Flughafens trotz aller Corona-Sorgen deutlich anzumerken. Die Vergleiche mit 2016 schmeicheln dem deutschen Team, doch bei aller Euphorie warnte Gensheimer vor zu großen Erwartungen.

"Wir sollten mal langsam machen unter den gegebenen Voraussetzungen", sagte der Weltklasse-Linksaußen, der in sein siebtes Turnier als DHB-Anführer geht: "Man darf nicht vergessen, dass acht, neun Spieler fehlen, die normalerweise dabei gewesen wären." In Ägypten werde es darauf ankommen, "die gute Stimmung auch beizubehalten, wenn es mal Rückschläge gibt".

Rückschläge, die es jederzeit auch außerhalb des Feldes geben kann.

