Es brodelte in Alfred Gislason. Die Verbal-Attacken seines Stammkeepers Andreas Wolff gefielen dem sonst so ausgeglichenen Bundestrainer der deutschen Handballer überhaupt nicht, das versuchte er fünf Tage vor dem WM-Start erst gar nicht zu verbergen. "Ich hoffe, dass dieses Thema begraben wird. Es stört uns nur in unserer Vorbereitung hier", moserte der DHB-Coach.

Statt sich voll und ganz auf die WM-Generalprobe am Sonntag in Köln gegen Österreich (18.10 Uhr) zu konzentrieren, muss sich der Isländer mit Problemen abseits des Spielfeldes auseinandersetzen. Wolff hatte am Donnerstag überraschend deutlich gesagt, dass er den WM-Verzicht seiner ehemaligen Teamkollegen aus Kiel "sehr, sehr kritisch" sehe - und damit eine kleine Bombe im deutschen Team-Quartier in Neuss platzen lassen.

WM Dicke Luft vor WM-Start: Wolff kritisiert Absagen von Wiencek und Co. scharf VOR 17 STUNDEN

Zum Ärger Gislasons. "Ich bin nicht zufrieden damit, dass diese Diskussion losgeht", sagte der 61-Jährige in einer virtuellen Medienrunde am Freitag. Er selbst habe mit Wolff nicht über das Thema gesprochen. "Ich habe viele andere Aufgaben zu erledigen", sagte er mit Blick auf das Pflichtspiel gegen Österreich, in dem Deutschland das Ticket für EM-Endrunde 2022 lösen kann.

Zwar respektiert Gislason die Meinung seines Torhüters, er betonte aber auch, dass zwischen DHB und Spielern "eigentlich" bereits zuvor alles besprochen worden sei. "Die Spieler, die schon viel Zeit für Deutschland geopfert haben, sollten nicht ins Kreuzfeuer der Kritik geraten", ergänzte er.

THW Kiel kontert Wolff-Aussagen

Der THW Kiel wollte die Aussagen seines Ex-Spielers Wolff derweil nicht so stehen lassen. Die deutschen Nationalspieler Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold, die sich coronabedingt freiwillig gegen eine WM-Teilnahme entschieden hatten, hätten die volle Rückendeckung des THW.

"Niemand sollte sich angesichts der Pandemie und der Vielschichtigkeit der Herausforderungen das Recht herausnehmen, über die individuell getroffene Entscheidung einzelner urteilen zu wollen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi dem "SID". Wolff hatte genau das getan. "Dass sie dieses Jahr das Turnier fahren lassen, nachdem sie selbst permanent in der Champions League aktiv waren, stört mich", hatte der Keeper in einem Podcast der Rhein-Neckar Löwen gesagt.

Die Nebengeräusche kommen zur Unzeit. Überhaupt wird vor dem Anwurf des Mega-Turniers in Ägypten kaum über sportliche Themen gesprochen. Dafür verantwortlich war auch Kapitän Uwe Gensheimer, der den Ruf nach Geisterspielen am Nil zur Chefsache erklärte. In einem gemeinsamen Brief von 14 Kapitänen aus europäischen Top-Nationen an den Weltverbandspräsidenten Hassan Moustafa forderte Gensheimer, keine Zuschauer bei der WM zuzulassen.

Spielervereinigung fordert WM ohne Zuschauer

"Wir sind äußerst besorgt über die Corona-Situation und die Entscheidung, dass die Zuschauer an den Spielen teilnehmen dürfen. Unsere Besorgnis hat aufgrund der jüngsten Eskalation in den europäischen Ländern zugenommen. Für uns hat dies Bedenken hinsichtlich des Turniers ausgelöst", heißt es in einem Schreiben der europäischen Spielervereinigung EHPU, das dem "SID" vorliegt.

Die Kapitäne, darunter Welthandballer Niklas Landin aus Dänemark und Kroatiens Spielmacher Domagoj Duvnjak, baten Moustafa, zu prüfen, ob ein Turnier mit Zuschauern, "der sicherste Weg ist, die WM zu organisieren, und wie Sie die Zuschauerzulassung bei den Spielen organisieren können, um das Blasenkonzept für die Teams aufrechtzuerhalten". Man empfehle "dringend, dieses Thema zu überdenken".

Die IHF hatte unter der Woche bekräftigt, die vier WM-Hallen bis zu 20 Prozent mit Zuschauern zu füllen. Deutschland würde seine Vorrundenspiele in Gizeh gegen Uruguay, Kap Verde und Ungarn den aktuellen Plänen zufolge vor 1040 Zuschauern austragen. Auf den Brief der Spieler reagierte der Weltverband zunächst nicht.

Das könnte Dich auch interessieren: "Bad Boy" Gislason schämt sich für verbale Entgleisungen

(SID)

Hens exklusiv über Deutschland vor WM-Start: "Brutal schwierige Situation"

Handball Superstar Sagosen entsetzt über WM mit Fans: "Völlig peinlich" 06/01/2021 AM 14:01