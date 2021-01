"Mit Pascal Hens haben wir einen absoluten Top-Experten für die großen Handball-Highlights 2021: die anstehende Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Bereits beim Final4 hat 'Pommes' mit seiner authentischen, direkten und emotionalen Art überzeugt und die Zuschauer begeistert. Er brennt für Handball, ist mit Herzblut und vollem Engagement dabei. Zudem kann er auf eine einzigartige Karriere zurückblicken, unter anderem mit dem Weltmeister-Titel 2007 und Olympia-Silber 2004, und all diese Erfahrungen einbringen. Die Handballfans dürfen sich auf hervorragende Analysen freuen", so Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland.