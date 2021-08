Bei den Sommerspielen 2012 in London hatte Elisabeth Seitz am Stufenbarren den sechsten Platz belegt, vor fünf Jahren landete die WM-Dritte von 2018 in Rio auf Rang vier.

In Tokio hatte die Stuttgarterin nach einer starken Qualifikation im Mehrkampf-Finale den neunten Platz belegt.

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) wartet damit weiter auf die erste Medaille in Tokio und muss auf Lukas Dauser hoffen. Der deutsche Mehrkampf-Meister startet am Dienstag im Barren-Finale.

Olympia - Beachvolleyball Viertelfinale! Ludwig/Kozuch schlagen brasilianisches Top-Duo VOR 4 STUNDEN

In Rio hatte das DTB-Team zwei Medaillen geholt: Gold für Fabian Hambüchen am Reck, zudem Stufenbarren-Bronze für Sophie Scheder.

Starke Übung wird nicht belohnt: Dieser Patzer kostet Seitz Bronze

Das könnte Dich auch interessieren: Historisch! Zverev gewinnt Gold im Tennis

Gänsehaut pur! Zverev bekommt historisches Gold überreicht

Olympia - Boxen Wegen Disqualifikation: Boxer rastet aus und geht in Sitzstreik VOR 5 STUNDEN