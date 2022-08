Leichtathletik

Donnerstag beginnen die European Championships in München: Fragen und Antworten zu "Mini-Olympia"

Am Donnerstag starten die European Championships in München. Bis zum 21. August treten die Athletinnen und Athleten in 177 Medaillenentscheidungen gegeneinander an. Welche Sportarten sind dabei? Wo finden die Wettkämpfe statt? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Großevent in diesem Video zusammengefasst.

00:01:09, vor 44 Minuten