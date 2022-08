Leichtathletik

Leichtathletik-EM in München: Tollhaus Olympiastadion - Lea Meyer zündet den Turbo und läuft zu Silber

Lea Meyer hat bei der Leichtathletik-EM in München über die 3000 m Hindernis die Silbermedaille gewonnen. In einem packenden Rennen brachte die Deutsche das Olympistadion zum kochen. Gold ging an die Albanerin Luiza Gega. Bronze holte die Britin Elizabeth Bird. Der Lauf im Video.

00:02:30, vor einer Stunde