Leichtathletik

Leichtathletik-EM - 1500 m: Jakob Ingebrigtsen trotzt Vater-Posse und wird Favoritenrolle in München gerecht

Jakob Ingebrigtsen (Norwegen) holt sich in München den Titel bei der Leichtathletik-EM 2022. Der 21-Jährige hatte zuvor seinen Vater als Trainer geschasst, was in Norwegen für einigen Wirbel sorgte.

00:02:24, vor 21 Minuten