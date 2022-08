Leichtathletik

Gina Lückenkemper äußert sicht zur WM-Kritik: "Beleidigend" und "unverschämt"

Gina Lückenkemper startet aktuell bei der Leichtathletik-EM in München. Bei der Weltmeisterschaft im Juli in Eugene mussten die deutschen Aktiven einiges an Kritik über sich ergehen lassen. Für die Sprinterin war diese fragwürdig, "beleidigend" und "unverschämt". Die Aussagen der Sprinterin im Video.

