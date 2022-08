"Meine Bestleistung zum Saisonhöhepunkt - so soll es sein. Aber es war so knapp, die Medaille so zum Greifen nah, da bin ich am Ende eigentlich eher enttäuscht", sagte Abuaku im "ZDF".

Schmid, fünfmaliger Europameister, hatte 1982 in Athen in 47,78 Sekunden die bisherige Bestmarke aufgestellt. Der gebürtige Hanauer sorgte mit seiner Goldmedaille 1986 in Stuttgart auch für die bislang letzte deutsche EM-Medaille in dieser Disziplin.

Nach einer Verletzungspause hatte Warholm bei der WM in Eugene im Juli den dritten WM-Titel in Serie angepeilt, 100 m vor dem Ziel waren dem Ausnahmeathleten jedoch die Kräfte ausgegangen.

Am Ende stand für ihn der enttäuschende siebte Platz zu Buche. Einen Monat später holte er sich in souveräner Manier nun zum Trost erneut den EM-Titel. Constantin Preis (Sindelfingen/49,55) war trotz einer Saisonbestleistung im Halbfinale ausgeschieden.

(SID)

