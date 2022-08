Nach dem verletzungsbedingten Aus von Weltrekordler und Weltmeister Kevin Mayer (Frankreich) gilt Kaul nun als Favorit.

Mayer musste mit Muskelbeschwerden nach den 100 m aufgeben. "Wir sehen uns nächstes Jahr", sagte Mayer. Bereits vor vier Jahren in Berlin verpasste er den sicher geglaubten Titel wegen drei ungültigen Versuchen im Weitsprung.

Klar in Führung liegt mit 2845 Punkten derzeit der Schweizer Simon Ehammer, der in den ersten drei Disziplinen stets ein bisschen unter seinen Möglichkeiten blieb.

Titelverteidiger Arthur Abele, der in München seine Karriere beendet, rangiert auf Platz 16 (2417 Punkte), Kai Kazmirek ist Zwölfter (2435) und Tim Nowak liegt auf Platz 19 (2302).

Nur Mayer lag in der Meldeliste vor Kaul, der bei der WM in Eugene vor drei Wochen mit 8434 Punkten Sechster geworden war. "Das war die Generalprobe, die lief so lala", sagte Kaul im Vorfeld: "Eine EM-Medaille habe ich noch nicht."

