"Es war auf jeden Fall nervenaufreibend. Durch eine solche Quali musste ich aber auch mal durchgehen. Ich bin der Aufgabe gewachsen gewesen", sagte Bo Kanda Lita Baehre in der "ARD".

Neben ihm schaffte auch Oleg Zernikel den Sprung in die Entscheidung am Sonntag (2:25 Uhr MESZ am Montag). Der WM-Debütant aus Landau hinterließ einen starken Eindruck und übersprang alle Höhen inklusive 5,75 m ohne Fehlversuch. "Ich bin auf jeden Fall gut drauf. Ich bin bereit auf die Kacke zu hauen am Sonntag", sagte Zernikel.

Torben Blech scheiterte dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,30 m und schied damit auch bei seiner dritten großen weltweiten Meisterschaft nach der WM 2019 und Olympia 2021 in der Qualifikation aus.

Topfavorit Armand Duplantis (Schweden) benötigte nur zwei Sprünge für die erfolgreiche Qualifikation, 5,65 und 5,75 m meisterte der 22-Jährige jeweils im ersten Versuch. Dem Weltrekordler, Olympiasieger und Europameister fehlt nur der WM-Titel noch in seiner Sammlung.

Stabhochsprung: Renaud Lavillenie muss bei Einstiegshöhe zittern

Auch Ex-Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich) und der starke US-Amerikaner Christopher Nilsen, neben Duplantis einziger 6-Meter-Springer in dieser Saison, sind im Finale dabei. Lavillenie musste jedoch zu Beginn seiner Qualifikation mächtig zittern. Der Franzose riss zunächst zweimal seine Einstiegshöhe von 5,65 m. Mit einem starken dritten Versuch verhinderte er das drohende Aus.

Lita Baehre ist mit 5,90 m fünftbester Springer der Saison. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille hat Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe 2015 in Peking mit Silber geholt.

