Seine Tante hatte Kerley als Zweijährigen zusammen mit seinen vier Geschwistern adoptiert, nachdem der Vater im Gefängnis gelandet war und die Mutter "im Leben auf Abwege geraten war", wie Kerley sagte.

Die Tante zog damit 13 Kinder groß, nicht immer wurden alle satt, als Teenager landete Kerley fast im Gefängnis. "Wir hatten ein Schlafzimmer, 13 von uns in einem Schlafzimmer", erinnerte sich Kerley, aber: "Am Ende des Tages war es wie in jedem anderen Haus, wir hatten alle Spaß - und wir machen jetzt tolle Sachen."

Ad

Kerley nahm den Nachnamen seiner Tante an und ließ sich schließlich ihren Spitznamen "Meme" auf den Arm tätowieren, "damit sie immer bei mir ist", sagte der Olympia-Zweite von Tokio.

Leichtathletik-WM US-Gala über 100 m! Kerley schnellster Mann der Welt - Jacobs muss passen VOR 36 MINUTEN

"Ich bin ihr dankbar, dass sie mich in die Lage versetzt hat, im Leben zu gewinnen", sagte Kerley über seine Tante: "Ich weiß, dass sich heute viele Türen für mich geöffnet haben. Die Zukunft ist rosig für mich."

Das könnte Dich auch interessieren: Hauchdünn: Krause schafft den Sprung ins Finale

(SID)

15,74 Meter! Rojas verbessert eigenen Dreisprung-Weltrekord

Leichtathletik-WM Von der Nachrückerliste ins Stab-Finale: Otchere sorgt für Überraschung VOR EINEM TAG