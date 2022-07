Leichtathletik-WM

Junghannß beendete den Wettkampf als 34. mit 15:36 Minuten Rückstand, Dohmann kam mit 22:30 Minuten Rückstand auf Platz 40.

Christopher Linke, zweimaliger Olympia-Fünfter über 20 km aus Potsdam, fehlte wegen einer Coronavirus-Infektion. Jonathan Hilbert, der bei Olympia in Tokio über die 50 km sensationell Silber gewonnen hatte, war zuletzt ebenfalls an COVID-19 erkrankt und verzichtete auf die WM, um sich ganz auf die anstehende Heim-EM in München zu konzentrieren.

Der Klassiker über 50 km Gehen wird nicht mehr ausgetragen, die Disziplin sei nicht mehr zeitgemäß, hieß es zur Begründung.

Stattdessen wurden bei den Frauen und Männern in Eugene erstmals Rennen über 35 km ausgetragen.

