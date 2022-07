Ex-Europameister Max Heß war knapp in der Qualifikation gescheitert, mit 16,64 m fehlten ihm vier Zentimeter zum Finaleinzug.

US-Star Christian Taylor, zuletzt dreimal in Folge Weltmeister, war ebenfalls in der Qualifikation ausgeschieden.

Ad

Emmanuel Korir (Kenia) gewann das 800-m-Finale in 1:43,71 Minuten vor Djamel Sedjati aus Algerien (1:44,14) und dem Kanadier Marco Arop (1:44,28) durch.

Leichtathletik-WM Zehnkampf: Kaul darf noch hoffen - Top-Favorit Warner verletzt raus VOR 2 STUNDEN

Titelverteidiger Donavan Brazier (USA) war ebenso wie der deutscher Starter Marc Reuther im Vorlauf gescheitert.

5000 m: Gudaf Tsegay läuft zu Gold - Sifan Hassan ohne Medaille

Im 5000-m-Finale bei den Frauen ging der WM-Titel an die Äthiopierin Gudaf Tsegay. Die Olympiadritte von Tokio siegte in 14:46,29 Minuten vor der Kenianerin Beatrice Chebet (14:46,75). Bronze ging durch Dawit Seyaum (14:47,36) ebenfalls an Äthiopien.

Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) musste sich mit Platz sechs begnügen und blieb damit wie schon über 10.000 m (Rang vier) ohne Medaille. Die Kenianerin Hellen Obiri, Weltmeisterin 2017 und 2019, war nicht am Start, sie hatte Silber über 10.000 m geholt.

Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen, WM-Dritte von 2019, war ebenso hat wie Alina Reh und Sara Benfares im Vorlauf ausgeschieden.

Das könnte Dich auch interessieren: Im ersten Versuch: Mihambo schafft Qualifikation souverän

(SID)

Weltrekord für Duplantis bei Hallen-WM: Schwede fliegt zu Gold

Leichtathletik-WM Zitterpartie mit Happy End: Lita Baehre erreicht Finale - Zernikel stark GESTERN UM 08:11