Der Sieg am Freitagabend ging an die Kenianerin Norah Jeruto Tanui, die in 9:00,67 Minuten eine Weltjahresbestzeit aufstellte. Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (Kenia) war nicht am Start.

Krause war mit guten Erinnerungen nach Katar gereist. In Doha hatte die heute 28-Jährige vor zwei Jahren WM-Bronze gewonnen und dabei einen deutschen Rekord (9:03,30 Minuten) aufgestellt.

(SID)

