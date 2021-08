Die sportliche Leistung von Morhad Amdouni rückte nach dem olympischen Marathon-Rennen weitestgehend in den Hintergrund. Mit dem 17. Platz hatte der 10.000-Meter-Europameister von 2018 ohnehin nicht für die großen Schlagzeilen gesorgt.

Die gab es allerdings an anderer Stelle und sie waren weitaus wenig positiv, als es sich Amdouni vermutlich gewünscht hätte.

Der Franzose musste in der Presse wie auch in den sozialen Medien viel Kritik einstecken , nachdem er an einer Trinkstation während des Rennens alle Flaschen bis auf eine abräumte und so den hinter ihm laufenden Athleten die Chance auf eine Erfrischung verwehrte.

Wie er später in zwei Videos auf seiner Instagram-Seite erklärte, sei die Aktion aber ein Missgeschick gewesen und sollte den anderen Wettkämpfern nicht schaden.

Kurioser Moment: Läufer räumt die halbe Verpflegungsstelle ab

Amdouni: "Möchte mich bei allen Athleten entschuldigen"

"Ich möchte mich bei allen Athleten entschuldigen. Zu einem Zeitpunkt habe ich versucht, eine Wasserflasche zu nehmen, aber dabei andere umgeworfen. Es war nicht leicht. Ich habe versucht, im Rennen zu bleiben", erklärte Amdouni in dem Video.

Auf Facebook fügte er noch an: "Um es allen klarzumachen: Damit die Flaschen kühl bleiben, werden sie in Wasser gelagert. Das macht sie rutschig. Es ist klar, dass ich am Anfang der Reihe eine nehmen wollte, aber sie rutschten weg, als ich sie berührte."

Außerdem betonte Amdouni seinen Sportsgeist. "Es ist eines meiner Prinzipien, während des Rennens zu teilen - zum Beispiel Wasserflaschen - und dabei jeden zu respektieren", sagte der Franzose.

Kipchoge-Triumph im Marathon, kuriose Szene um Silber und Bronze

