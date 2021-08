Im Interview mit "Sportbuzzer" erklärte die Trainerin der beiden Olympia-Teilnehmer Fabian Liebig und Patrick Dogue, es könnte mitunter an der falschen Trense, dem Mundstück zum Einschnallen der Zügel, gelegen haben.

"Unsere Cheftrainerin Para-Reiten in Brandenburg hat sich die Bilder genau angeschaut. Das Pferd hatte keine Springreittrense, sondern eine für Polo. Die ist schärfer und im Springreiten nicht zugelassen, da sie auch auf das Genick des Pferdes Auswirkungen hat", erläuterte Adermann.

Durch die Polo-Trense könne sich das Pferd nicht wie beim Sprung notwendig strecken. Eine Verweigerung ist dann eine mögliche Folge.

Auf die Frage, warum Schleu sowie die später ausgeschlossene Trainerin Kim Raisner dies nicht im Vorfeld erkannt hätten, meinte Adermann: "Die Tiere werden von den Besitzern vorbereitet, da kann die Athletin nichts dafür und auch nicht die Trainerin, die gehen ja davon aus, dass alles richtig ist."

Hätte ein Reittrainer mit nach Tokio reisen dürfen, wäre diesem das Problem wohl aufgefallen. Es sei aber schwer, "sich in diese Situation reinzuversetzen", die bei Olympia mit besonderem Druck und Emotionen behaftet sei.

Die bis zum Reiten in Führung liegende Schleu war auf Saint Boy in Tränen ausgebrochen und hatte verzweifelt versucht, das Pferd zum Mitmachen zu bewegen - auch mit dem hinterher von vielen kritisierten Einsatz der Gerte.

Die Potsdamer Trainerin verteidigte Schleu dennoch vor den Vorwürfen der Tierquälerei: "Die ganze Situation wird Annika als Person überhaupt nicht gerecht. Sie arbeitet unheimlich fleißig und schenkt gerade dem Reiten große Aufmerksamkeit. Diese Bilder spiegeln überhaupt nicht das wider, wie Annika - und auch Kim Raisner - mit den Tieren sonst umgehen."

Schleu sei sogar eine Sprecherin der Fünfkämpferinnen, die "sich schon seit vielen Jahren genau für die Fairness im Reiten" einsetze, "damit genau solche Szenen nicht vorkommen", so Adermann.

"Wir wissen, dass unser Sport dann genau darauf reduziert wird - und das wird ihr und allen anderen Sportlerinnen und Sportlern nicht gerecht", meinte die Fünfkampf-Trainerin, die Schleu schon seit über zehn Jahren persönlich kennt.

Die massive Kritik an der Sportlerin und auch ihren Schützlingen Dogue und Liebig verurteilte Ademann: "Da wurden teilweise die ungeborenen Kinder beschimpft, so etwas müsste strafrechtlich verfolgt werden. (...) Der Aufschrei ist groß, dabei merken sie gar nicht, dass sie mit einem anderen Lebewesen genau so umgehen, was sie vorher kritisieren."

