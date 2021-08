Zuvor hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) erste Konsequenzen gezogen und Raisner vorübergehend aus dem Verkehr gezogen.

Die Trainerin, die vor allem nach einer heftig diskutierten und fragwürdigen Aufforderung ("Hau mal richtig drauf, hau richtig drauf") in der Teildisziplin Springreiten bei den Frauen am Freitag viel Kritik geerntet hatte, werde im Männerwettkampf keine Aufgabe übernehmen, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann bei einer Pressekonferenz am Samstag in Tokio.

Nach dem olympischen Reit-Drama von Annika Schleu hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) damit eine erste Konsequenzen gezogen und Raisner aus dem Verkehr gezogen. Die Trainerin hatte nach der heftig diskutierten und fragwürdigen Aufforderung ("Hau drauf, hau richtig drauf!") in der Teildisziplin Springreiten bei den Frauen am Freitag viel Kritik geerntet.

Olympia - Moderner Fünfkampf Olympia-Drama: Das fordert der Fünfkampf-Verband nach dem Eklat VOR 6 STUNDEN

Derweil fordert der DOSB als Konsequenz der Ereignisse vom Freitag eine Änderung der Regeln der umstrittenen Teildisziplin Springreiten im Modernen Fünfkampf. "Das internationale Regelwerk bedarf dringend einer Überholung", sagte Hörmann. Die Vorgänge seien "inakzeptabel" und würden das Tierwohl gefährden. "Es schadet dem Ansehen von Sportart und Sportlern", sagte Hörmann.

"Hau mal richtig drauf!" Bundestrainerin will Schleu helfen und legt selbst Hand an

Hörmann beklagt "eklatante Mängel"

In der Fünfkampf-Entscheidung war Schleu (Berlin) als Führende in die dritte Teildisziplin Reiten gestartet. Auf dem ihr zugelosten Saint Boy hatte zuvor schon eine Reiterin mit drei Verweigerungen große Probleme gehabt.

Bereits vor Schleu-Ritt: Saint Boy verweigert mehrfach bei ROC-Reiterin

"Es gab nicht nur das eine Reiter-Pferd-Problem", betonte Hörmann und wies zudem auf "eklatante Mängel" in der Bewertung der Situation seitens des Wettkampfleitung hin: "Das kann nicht die Perspektive für den Modernen Fünfkampf sein."

"Fiese Nachrichten in meine Richtung": Schleu von Emotionen übermannt

DVMF ruft zu dringendem Handlungsbedarf auf

Die möchte Klaus Schormann, der deutsche Präsident des Weltverbandes, nicht führen, zumindest nicht über die Auswahl der Pferde. "Alles war genial, alles war super", wird Schormann auf der Homepage der UIPM zitiert: "Vielleicht gab es ein paar Momente, von denen man sagen kann, dass sie nicht so schön waren, aber ich kann ihnen sagen: Die Pferde sind absolut ausgezeichnet."

Tränen-Drama! Schleu verliert fast schon sicher geglaubtes Gold

Es gebe "keinen Grund für die Sportler, sich zu beschweren. Es liegt nur an den Athleten selbst, wenn sie in einigen Teilen des Wettkampfes nicht erfolgreich waren", sagte Schormann (75).

Schleu sieht sich wie Raisner im Internet beißender Kritik ausgesetzt. "Sie ist heute wesentlich gefasster und gefestigter", sagte Hörmann. Man werde sie auf ihrem Heimweg intensiv betreuen.

Eurosport-Experte erklärt: Regeldetail verhinderte Pferdtausch bei Schleu

Das könnte Dich auch interessieren: Das fordert der Fünfkampf-Verband nach Eklat

(SID)

War es Tierquälerei? Das sagt Peking-Olympiasiegerin Schöneborn

Olympia - Moderner Fünfkampf Tränen, Schläge, Tierquälerei? Das Pferde-Drama und die Folgen VOR 16 STUNDEN