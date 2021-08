Jedoch sah Kim Raisner auch ein, dass ihr Verhalten "zu harsch" gewesen sei. Die Kritik - vor allem aus den Sozialen Medien - sei aber ebenfalls "zu hart" gewesen, betonte die Fünfkampf-Trainerin.

Raisner war nach ihrem Faustschlag gegen "Saint Boy" und der Aufforderung an Schleu mit den Worten "Hau mal richtig drauf!" von Olympia ausgeschlossen worden

Dass sie selbst das Pferd geschlagen hatte, "hätte nicht sein müssen", sagte Raisner. Der "Klaps", wie die 48-Jährige es nannte, sei aber "nicht doll" gewesen.

Olympia - Moderner Fünfkampf Kaum zu glauben: Fünfkampf-Präsident gibt Schleu Schuld an Reit-Eklat VOR 13 STUNDEN

Raisner versuchte auch die Reaktion von Schleu zu erklären, die auf dem ihr zugelosten Pferd in Tränen ausgebrochen war. Die deutsche Fünfkämpferin habe einfach gemerkt, dass "Saint Boy" "gar nicht" wollte, so die Bundestrainerin.

"Hau mal richtig drauf!" Bundestrainerin will Schleu helfen und legt selbst Hand an

War es Tierquälerei? Das sagt Peking-Olympiasiegerin Schöneborn

Annika Schleu bekommt Hass-Nachrichten

"Da war einfach Verzweiflung da. Natürlich fordere ich da auf, dass sie als Reiterin die Möglichkeiten, die sie hat, nutzt, und mit den Hilfen, die da sind, versucht, das Pferd aus der Ecke zu bekommen", erklärte Raisner. Die bis zum Springreiten führende Schleu verlor nach dem verkorksten Ritt alle Chancen auf Edelmetall.

Im Netz wurde die deutsche Fünfkämpferin daraufhin mit Hassnachrichten überschüttet, weshalb Schleu ihren Instagram-Account löschte . Unter anderem die Vereinigung "Athleten Deutschland" sprang der 31-Jährigen zur Seite und kritisierte die Beschimpfungen als "inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen".

Tränen-Drama! Schleu verliert fast schon sicher geglaubtes Gold

In einem Statement hieß es aber auch: "Kritik an den Vorkommnissen im Wettkampf ist völlig legitim und sollte Anlass zu einer Debatte um Änderungen des Reitreglements sein. Der Weltverband UIPM muss jetzt handeln, um den Schutz der Tiere und angemessene Wettkampfbedingungen für die Athlet*innen in Zukunft zu gewährleisten."

Auch Alfons Hörmann, der Präsident des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund), meinte nach den Vorkommnissen: "Das internationale Regelwerk bedarf dringend einer Überholung. Es schadet dem Ansehen von Sportart und Sportlern."

Das könnte Dich auch interessieren: Jetzt spricht Schleu: Aus diesem Grund verlor sie die Nerven

Dogue zum Umgang mit Schleu: "Da ist mir echt schlecht geworden"

Olympia - Moderner Fünfkampf Olympia-Drama: Das fordert der Fünfkampf-Verband nach dem Eklat GESTERN AM 03:11