Stefan Bradl erhält am kommenden Wochenende seinen dritten Einsatz in der Königsklasse der Motorrad-WM. Wie das Honda-Werksteam am Montag mitteilte, wird der verletzte Weltmeister Marc Márquez auch im zweiten MotoGP-Rennen im österreichischen Spielberg nicht auf die Strecke gehen. Der Spanier wird daher beim Großen Preis der Steiermark erneut durch Bradl ersetzt.

Der Zahlinger hatte bei seinen ersten beiden Auftritten in Brünn/Tschechien und Spielberg jeweils nur den letzten Platz belegt.

Márquez hatte sich bei einem Sturz beim Saisonauftakt im spanischen Jerez den rechten Oberarm gebrochen. Inzwischen wurde er zweimal operiert, ein früher Comebackversuch wenige Tage nach dem ersten Eingriff war gescheitert. Wie Honda mitteilte, will sich Márquez nun darauf vorbereiten, nach dreiwöchiger Rennpause beim folgenden Rennen am 13. September in San Marino wieder ins Geschehen einzugreifen.

(SID)

