Cal Crutchlow, ältester Fahrer im Feld, hatte sich vor dem Malheur einer Untersuchung am operierten rechten Unterarm unterzogen. Die Heilung verläuft inzwischen gut, wegen des Eingriffs war Crutchlow zuletzt bei beiden Läufen in Misano/Italien nicht dabei gewesen. Beim Auftaktrennen in Jerez/Spanien hatte der Serien-Pechvogel einen Kahnbeinbruch erlitten.