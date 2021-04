Stuck hatte seine Rennfahrerkarriere offiziell nach dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2011 beendet, war in den vergangenen Jahren aber immer wieder sporadisch auf die Rennstrecke zurückgekehrt.

Seit letzter Renneinsatz liegt allerdings schon vier Jahr zurück. 2017 hatte der zweimalige Sieger der 24 Stunden von Le Mans und DTM-Champion von 1990 am Legenden-Rennen des Audi-TT-Cup in Hockenheim teilgenommen. Anfang 2020 begeisterte er beim Eisrennen in Zell am See das Publikum mit einer Fahrt in seinem alten Formel-1-March auf Eis.

Stuck ist nicht der einzige bekannte Teilnehmer am ersten Saisonrennen der europäischen GT2-Serie, die sich mit ihren leistungsstarken Boliden an Amateurpiloten mit den FIA-Fahrereinstufungen Silber und Bronze richtet.

Grand Prix der Emilia-Romagna Imola-Zeitplan wegen Trauerfeier für Prinz Philip geändert VOR EINER STUNDE

GT2-Rennen in Monza über 50 Minuten

So wird in einem weiteren KTM X-Bow GT2 unter anderem der niederländische Tourenwagen-Routinier Peter Kox fahren. Und selbst SRO-Gründer Stéphane Ratel, der auch die GT2-Klasse vermarktet, wird persönlich ins Lenkrad eines Audi R8 LMS GT2 greifen.

"Auch wenn es nach einem bescheidenen Start mit einem auf zwölf Autos begrenzten Starterfeld aussieht, darunter ein eingeladener Ferrari-Challenge-Teilnehmer, freue ich mich sehr, dass wir an diesem Wochenende endlich die GT2-European-Series starten können", sagte Ratel.

"Es ist sehr ermutigend, dass alle vier homologierten GT2-Modelle bereits beim ersten Event auf der Nennliste stehen, und ich glaube, dass der Hochgeschwindigkeitskurs von Monza den Fahrern die Möglichkeit geben wird, diese fantastischen Autos von ihrer besten Seite zu zeigen."

Die GT2-European-Series trägt in Monza zwei Rennen über eine Distanz von 50 Minuten aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Frauen-Revolution im Motorsport: Lohr sieht gute Chancen

(Motorsport-Total.com)

"MSC"-Comeback: Warum Platz 16 trotzdem ein Erfolg ist

Formel 1 Mercedes muss "knifflige Entscheidungen" treffen: Nachteil im WM-Kampf? VOR 5 STUNDEN